Rostock

Die Blockade der Stadt Leningrad (heute St. Petersburg) durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg kann Jérôme Kaiser im Grund der Ostsee nachvollziehen. Sedimentbohrkerne, die aus dem Strömungsbereich der Newa stammen, dokumentieren die entbehrungsreichen Zeiten zwischen 1941 und 1944.

„Der Anteil der menschlichen Fäkal-Lipide im Sediment ist in diesem Zeitraum deutlich gesunken – unter das Niveau von 1880“, so der Geowissenschaftler vom Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Ein Beleg dafür, dass die Bevölkerung der belagerten Stadt nicht nur an Hunger litt, sondern auch deutlich schrumpfte.

Fäkal-Moleküle lange in Sedimentbohrkernen nachweisbar

Flüsse tragen in die Ostsee, was Menschen in die Flüsse bringen. Neben Abfällen sind es Fäkalien, die sich Jahr für Jahr auf dem Meeresboden ablagern und so über die Jahrhunderte Sedimente ausbilden. Zusammen mit seinem Kollegen Mathias Lerch vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung untersuchte Kaiser, Leiter des Biomarker-Labors am IOW, den menschlichen Einfluss auf die Ostsee.

Als Indikator nutzte Kaiser die Fäkal-Lipide, die sich nur sehr langsam zersetzen und im besten Fall über Jahrtausende im Sediment nachweisbar sind. „In den Ablagerungen am Boden der Ostsee lassen sich die Moleküle lange und in extrem geringen Konzentrationen nachweisen“, sagt er. Rund 90 Proben, darunter 73 aus Sedimentbohrkernen, die im Archiv des IOW lagerten, erlaubten den Wissenschaftlern einen Blick zurück in die vergangenen 150 Jahre – und bestätigten, was andere Forscher bereits über die Bevölkerungsentwicklung im Ostseeraum wissen. Für die Blockade von Leningrad gibt es Archivquellen, denen zufolge etwa 600 000 Zivilisten durch Kälte, Krankheit und vor allem Hunger starben.

Werkzeugkasten für Geschichtsforschung erweitert

Warum also diese Methode, wenn es präzisere Quellen gibt? „Wir können über die Sedimentbohrkerne bis zu 7000 Jahre in die Geschichte des Ostseeraumes zurückblicken“, sagt Kaiser. Also in Zeiträume, für die es keine oder wie im Mittelalter nur punktuell Aufzeichnungen über die Bevölkerungsentwicklung gibt. „Dass Fäkal-Lipide ein robuster Indikator sind, haben wir jetzt bewiesen“, sagt er. Demograf Mathias Lerch hofft mit der Methode auf neue Erkenntnisse in mögliche Wechselwirkungen zwischen Bevölkerung und Umwelt. „Fäkal-Lipide ergänzen den Werkzeugkasten um den Aspekt der Bevölkerungsdynamik.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im vergangenen Jahr haben die IOW-Forscher im finnischen Meerbusen bis zu vier Meter lange Sedimentbohrkerne entnommen, die etwa 4000 Jahre in die Vergangenheit zurückreichen. Als nächstes will Kaiser Proben aus diesen Bohrkernen nach Fäkal-Lipiden durchforsten. Damit hoffen die Forscher in Zeiträume zu blicken, in denen es nur punktuelle Quellen aus der Archäologie über das Wachsen und Schrumpfen der Bevölkerung im Ostseeraum gibt.

Von Martina Rathke