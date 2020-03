Fällt auch der Rostocker CSD wegen Corona aus?

Rostock

Noch sind es fast vier Monate, bis in der Hansestadt der Christopher Street Day (CSD) steigen soll. Doch die aktuelle Lage der Corona-Pandemie bringt auch dessen Veranstalter zum Umdenken. Am Freitag hat der Vorstand des Rostocker CSD-Vereins beschlossen, Vorkehrungen für eine mögliche Absage zu treffen. „Aktuell ist nicht absehbar, wie sich die Lage entwickeln wird und wie lange die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus noch anhalten werden“, so Vorstand Andy Szabó.

Der CSD Rostock e.V. nehme seine Verantwortung als Veranstalter sehr ernst und stünde in einem engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Gemeinsam soll zu gegebener Zeit entschieden werden, ob die bunte Demonstration wie geplant am 18. Juli stattfinden kann. Auch die Durchführung der Hansequeer-Kulturwoche vom 6. bis 17. Juli steht bisher unter Vorbehalt. „Die im Mai geplanten Veranstaltungen, wie das Queere Volleyballturnier, werden jedoch abgesagt und der Verein bemüht sich um Nachholtermine im Herbst“, so Szabó.

Über neuere Einschätzungen zur Lage will der Verein frühzeitig informieren. „Wir sind derzeit zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung in den nächsten Monaten gemeinsam meistern und auch in diesem Jahr unser Demonstrationsrecht wahrnehmen können – in welcher Form werden wir dann sehen“, so Szabó.

Von Claudia Labude-Gericke