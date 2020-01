Rostock

Offenbar weil ein Autofahrer während der Fahrt am Steuer einen epileptischen Anfall erlitt, ist es am Samstagvormittag in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 9.15 Uhr auf dem Südring im Stadtteil Südstadt ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-jährige Fahrer eines Daewoo, der von der Nobelstraße in Richtung Stadthalle unterwegs war, auf Höhe der Kreuzung an der Erich-Schlesinger-Straße ungebremst auf einen stehenden BMW auf. Durch die Aufprallwucht schleuderte der BMW auf einen dritten Wagen, einen VW Passat.

Die verständigte Feuerwehr und der Rettungsdienst waren – aufgrund der Nähe zur Hauptfeuerwache in der Südstadt – zügig vor Ort. Die Sanitäter kümmerten sich um den 20-Jährigen, der wegen der gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus kam.

Epileptischer Anfall der Auslöser?

Betroffene des Unfalls vermuteten, dass der junge Mann einen epileptischen Anfall erlitten hatte und deshalb nicht reagieren konnte. Zwei der drei Autos, der Daewoo und der BMW, wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am VW war vergleichsweise gering. Die Kreuzung blieb kurzzeitig während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Von Stefan Tretropp