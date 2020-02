Fahrer der RSAG streiken in Rostock – Tarifverhandlungen werden fortgesetzt

Rostock

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr in MV gehen in die vierte Runde. Am Montag wollen sich Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Kommunalen Arbeitgeberverbands in Rostock treffen. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Warnstreiks zu teils erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr geführt.

Mir Behinderungen müssen Rostocker und Pendler auch am Montag wieder rechnen. Denn wie Verdi mitteilt, sind die Arbeitnehmer in Rostock erneut aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen ist die Rostocker Straßenbahn AG. Der Streik beginnt mit Dienstbeginn und endet um 10 Uhr.

Verdi: „Müssen deutlich machen, dass die Mitglieder mehr erwarten“

„In der dritten Verhandlungsrunde wurden die Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern (KAV MV) erneut vertagt. Nachdem die Arbeitgeber ihr Angebot aus der zweiten Verhandlungsrunde nur leicht verbessert haben, müssen wir offensichtlich noch deutlicher machen, dass die Mitglieder mehr erwarten“, sagt Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von ver.di Nord.

„Wir hätten die Warnstreiks gerne frühzeitiger angekündigt. Leider hat der KAV das abgelehnt, weil es keine Bereitschaft gab, gleichzeitig eine Vereinbarung zu treffen, dass die Unternehmen die frühere Ankündigung nicht nutzen, um Streikbrecheraktivitäten zu planen, wie in der ersten Warnstreikrunde geschehen“, so Pliete weiter.

Verdi fordert 2,06 Euro mehr pro Stunde

Die Gewerkschaft fordert für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Der Tarifvertrag soll demnach eine Laufzeit von einem Jahr haben. Hintergrund dieser Angleichung seien die nicht mehr akzeptablen Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West.

Nach Verdi-Angaben liegt der Durchschnittsverdienst eines Busfahrers im Osten bei monatlich rund 2500 Euro brutto, im Westen seien es 250 Euro mehr. Laut Arbeitgeberseite bekommt die Mehrheit der Bus- und Straßenbahnfahrer in MV derzeit ein tarifliches Brutto-Grundgehalt von 2675 Euro im Monat.

Gewerkschaftsforderung sei nicht tragbar

Nach Ansicht des Kommunalen Arbeitgeberverbands ist die Forderung nach einem Angleichungsschritt nicht berechtigt. Die Tarifverträge im kommunalen Nahverkehr würden seit vielen Jahren in den jeweiligen Bundesländern verhandelt und unterschieden sich.

In der dritten Verhandlungsrunde hatte der Arbeitgeberverband monatlich zusätzlich 70 Euro und im kommenden Jahr 40 Euro mehr geboten. Dies bedeute für die Mehrheit der Beschäftigten ein Lohnplus von 4,4 Prozent. Verdi hatte das Angebot als zu niedrig zurückgewiesen.

Die Gewerkschaftsforderungen summierten sich laut Kommunalem Arbeitgeberverband zu einer Steigerung der Gesamtpersonalkosten von rund 15 Prozent, für die im Fahrdienst Beschäftigten sogar zu einer Steigerung um 20 Prozent. Dies sei wirtschaftlich nicht tragbar, sagte die Verhandlungsführerin des Kommunalen Arbeitgeberverbands, Gabriele Axmann. Das würde zu Fahrpreiserhöhungen und Angebotseinschränkungen führen.

