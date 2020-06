Fahrer war abgelenkt: Sattelzug prallt auf A19 bei Rostock in Leitplanke

Rostock

Wie die Polizei am Abend mitteilt, ereignete sich der Unfall mit einem polnischen Sattelzug am Dienstag gegen 19.10 Uhr auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Glasewitz und Laage. Der Lkw kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. In den Gegenverkehr fuhr der Sattelzug aber nicht.

Der 41-jährige Fahrer blieb unverletzt. Alkohol hatte der Mann auch nicht getrunken. Als Grund gibt die Polizei Ablenkung des Fahrers an. Der Lkw-Fahrer soll sich während der Fahrt eine Handverletzung angeschaut haben und habe nicht auf den Verkehr geachtet, heißt es.

Starke Verschmutzung, zeitweise Sperrung

Da durch Trümmerteile beide Fahrtrichtungen stark verschmutzt waren, kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen. Aktuell ist in beiden Fahrtrichtungen der linke Fahrstreifen gesperrt.

Für die Bergung des mit sieben Tonnen mit Kartonage beladenden Sattelzuges wird die A19 in Richtung Rostock noch einmal kurzfristig gesperrt werden müssen.

