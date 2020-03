Fahrgast-Frust in Bad Doberan: „Drei Stunden für 20 Kilometer? Ohne mich“

Bad Doberan

Immer mehr Fahrgäste melden sich bei der OZ und machen ihrem Ärger über die geplante Ausdünnung des Fahrplans zwischen Rostock und Bad Doberan Luft.

Juliane Lebershausen schreibt: „Ich möchte ebenfalls meinen Unmut kundtun. Ich pendel jeden Tag von Mönchhagen genau wie Kollegen aus Bentwisch nach Bad Doberan. Und ab 2021? Pünktlich zur Arbeit kommen, Fahrzeiten von unter einer Stunde? Fehlanzeige! Stattdessen erwarten einen auf der Seite der Verkehrsgesellschaft nicht abgestimmte Züge und Wartezeiten in Rostock von 30 Minuten. Da kauf ich mir lieber ein Auto. Täglich mehr als drei Stunden für 20 Kilometer hin und zurück. Ohne mich. Freizeit ist ein kostbares Gut.“

Bahnen fahren nur noch einmal pro Stunde

Die Regionalbahnen zwischen Rostock und Bad Doberan sollen ab 2021 nur noch im Stundentakt fahren. Das hat die zuständige Verkehrsgesellschaft MV bekanntgegeben. Als Alternative wird die Buslinie 121 genannt, die aber länger braucht und mehrere Ortschaften gar nicht anfährt.

Lesen Sie auch: Weniger Züge zwischen Rostock und Bad Doberan: Das ist die Begründung der Verkehrsbehörde

Steffen Friedland meldet sich ebenfalls zu diesem Thema zu Wort: „Wir wohnen und leben in Klein Schwaß und unser Sohn fährt täglich mit der Bahn zur Schule nach Rostock und zurück das klappt seit vielen Jahren prima. Und die Taktung war eigentlich immer ok. Warum also verringern in Zeiten von Klimawandel und Suche nach Alternativen zum ständigen steigenden Autoaufkommen?

Man sollte eher die Taktung in den Spitzenzeiten noch verkürzen und auch Abends verlängern, damit noch viel mehr Menschen auf die super Alternative umsteigen und das Auto stehen lassen können. Die Fahrzeit beträgt von Groß Schwaß zum Hauptbahnhof Rostock gerade mal sieben Minuten – das ist super. Jegliche Verkürzung der Taktung wäre ein absoluter Rückschritt und ein falsches Signal an alle Bewohner und Nutzer dieser Bahnstrecke.“

Fahrt mit Bus dauert deutlich länger

Heiko Doeffinger schreibt resigniert bei Facebook: „Wie war das noch? Wollten wir mehr Menschen in Bus und Bahn bekommen oder mehr Autos auf die eh schon völlig überfüllte B 105? Ich werde dann von Bahn auf Auto umsteigen.“

OZ-Leser Joachim Springer aus Parkentin rechnet vor, was der neue Fahrplan für ihn persönlich bedeuten würde – im Gegensatz zur Bahn hält der Bus nämlich nicht in seinem Ort. „Hinweg mit dem Zug ab Parkentin Bahnhof, Rückweg mit dem Bus 121, Ausstieg Abzweig Bartenshagen plus mindestens 45 Minuten Fußweg, um wieder nach Parkentin zu gelangen. Für wen ist das eine zumutbare und attraktive Lösung?“ Ein Fahrrad könne er im Bus ebenfalls nicht mitnehmen.

Von Alexander Müller