Heiko Stoffers steht vor dem Fahrgastschiff „MS Käpp’n Brass“ und läutet die Glocke. „Erste Runde für heute“, ruft der Mitarbeiter einer der ältesten Ausflugsreedereien im Seebad Warnemünde. Auch an diesem frühlingshaften Tag startet das Ausflugsschiff wieder zu drei einstündigen Fahrten vom Liegeplatz an der Bahnhofsbrücke bis in den Überseehafen. Die Crew ist schon seit den frühen Morgenstunden dabei, dass Schiff startklar zu machen: Fenster und Böden werden geputzt, Motoren laufen warm, Kaffee wird gekocht.

Das gesamte Team ist gut gelaunt. Auch wenn die vergangenen Monate schwierig waren – alle sind an Bord geblieben, keiner hat das Unternehmen verlassen. Coronabedingt durfte von November bis Anfang Februar nicht gefahren werden. „Die erste Zeit zu Hause hat man noch genossen – dann kam die Decke immer dichter“, sagt Kapitän René Weishaupt und lacht. „Wir sind froh, endlich wieder für unsere Gäste da zu sein.“

Passagiere sehnen sich nach Normalität

Während der Zwangspause musste er dennoch täglich nach dem Rechten schauen. „Ein Schiff kann man nicht einfach drei bis vier Monate parken – Systeme und Motoren müssen ständig am Laufen gehalten werden“, so Weishaupt. Wie groß das Bedürfnis nach Aktivitäten, nach einem Stück Normalität war, hat der Kapitän, der seit 19 Jahren im Unternehmen ist, schnell gemerkt. „Wenn wir hier an Bord waren, wurden wir sofort gefragt, ob es wieder losgeht“, erzählt er. Dementsprechend sei die Nachfrage seit dem Neustart – trotz Nebensaison – hoch. „Das stimmt optimistisch auf die Hauptsaison.“ Oft kämen größere Gruppen, die an den Hotelrezeptionen auf die Aktivität aufmerksam gemacht werden.

Warnemünde. Hafenrundfahrt mit MS Käp´n Brass. Kapitän René Weishaupt. Quelle: Dietmar Lilienthal

An Deck hat Familie Zobel aus Franken Platz genommen. „Ich freue mich, andere Schiffe zu sehen. Und den Leuchtturm von ganz nah“, sagt Alexander. Für den Siebenjährigen ist es nicht die erste Schifffahrt. „Ich bin schon mal mit meinem Opa gesegelt. Und ich war schon auf der Aida.“ Mutter Katharina Zobel freut sich, mit der Familie Zeit zu verbringen. „Ich bin gespannt, was über den Hafen alles erzählt wird“, sagt sie.

Die Familie fühlt sich trotz steigender Infektionszahlen sicher an Bord. So gilt derzeit die 2G-plus-Regelung. Auch Regine Rolff fühlt sich wohl. „Die Nachweise werden sehr genau kontrolliert – das ist gut so.“ Sie und ihre Begleitung Benno Hirschmann trinken einen Tee und blicken auf den Alten Strom. „Wenn man in Warnemünde ist, gehört eine solche Hafenrundfahrt doch dazu“, sagt die Kurzurlauberin aus Berlin.

Warnemünde. Hafenrundfahrt mit MS Käp´n Brass. Regine Rolff und Benno Hirschmann. Quelle: Dietmar Lilienthal

Fahrten ab Wismar, Rügen und Usedom seit März

Nicht nur in Warnemünde finden wieder Ausflüge auf dem Wasser statt. Die Reederei Adler ist Anfang März in die Saison gestartet. Passagiere können zu Fahrten ab Wismar durch die Wismarbucht fahren, ab Sellin, Binz und Sassnitz auf Rügen die Kreideküste entdecken oder auf Usedom die Dreikaiserbäder vom Wasser aus bestaunen. „Wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Auslastung“, sagt Sprecherin Silke Hasse. „Das sehr gute, frühlingshafte Wetter spielt uns natürlich in die Karten.“ Die 2G-plus-Regeln werden gut angenommen. „Die meisten sind geboostert.“

Gedulden müssen sich hingegen Passagiere der Apollo Fahrgastreederei auf Usedom. „Wir wollten eigentlich den gesamten Winter über den Fahrplan fahren. Da wir aber nicht wussten, wie lange die Pause geht, mussten wir umdisponieren“, sagt Mitarbeiter Stefan Franzke. Schiffe seien anderweitig – etwa für Charterfahrten – verplant oder derzeit noch in der Werft. „Wir arbeiten gerade darauf hin, im April in die Saison zu starten.“ Beliebt seien Ausflüge zur Greifswalder Oie oder zu den Seehundbänken.

Neustart nach Havarie

Seehundfahrten sind ab April auch wieder ab Boltenhagen möglich. Bis dahin soll „MS Seebär“ wieder fit sein. Am 16. Juni war bei einer Ausfahrt plötzlich die Welle gebrochen. Das Schiff trieb mit mehr als 40 Passagieren an Bord manövrierunfähig in der Wismarbucht, bis es schließlich von einem Seenotrettungsboot in den Hafen geschleppt werden konnte.

Bis zum Saisonende im Oktober konnte Chef Marco Weiße ein Schiff einer anderen Reederei leihen. Zum Saisonstart im April möchte er wieder mit der „Seebär“ fahren. „Der komplette Antrieb wurde erneuert – jedes Zahnrad wurde überarbeitet“, erzählt er. „Die ersten Abnahmen sind schon durch, bald folgt die finale Abnahme.“

Preisanpassungen ab April

Für das größere Ersatzschiff hatte er vom Hafen Weiße Wiek einen größeren Liegeplatz zur Verfügung gestellt bekommen. „Das hat mir sehr geholfen“, so Weiße. Dennoch: Corona, steigende Kraftstoffpreise, Hafengebühren und nun die Reparatur haben sein Unternehmen finanziell belastet. In der kommenden Saison hat er seine Preise daher leicht angezogen. „Für die Seehundfahrten um einen Euro, Ausflüge zur Insel Poel um zwei Euro“, sagt er. „Eigentlich hätte es noch mehr sein müssen – aber wir hoffen einfach, dass in der Sommersaison viele Urlauber kommen und sich das lohnt.“

Zudem möchte Weiße ein zweites Schiff an den Start bringen – an der Seebrücke in Boltenhagen. „Da fehlt uns aber noch ein Kapitän.“

Von Katharina Ahlers