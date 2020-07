Fahrrad-Boom in MV: Darum sind Zweiräder derzeit schwer zu bekommen

Rostock

Radfahren erlebt wegen Corona einen regelrechten Boom. Viele Menschen hatten während des Lockdowns viel Zeit für Radtouren oder stiegen aufs Rad um, weil sie sich nicht in öffentliche Verkehrsmittel trauten. Der Boom hat aber auch eine Kehrseite: Wer jetzt in MV ein neues Fahrrad kaufen oder sein altes reparieren lassen will, muss sich auf teils lange Wartezeiten einstellen. Fahrräder und Ersatzteile sind zu einem knappen Gut geworden.

„Unsere Hersteller sind alle restlos ausverkauft, das ist eine Katastrophe momentan“, sagt etwa Christian Erdmann, Inhaber von Fahrrad Jordan in Rostock. „Teilweise müssen wir auf Räder und Teile bis zu einem Jahr warten.“ Kunden könne er daher derzeit keine festen Zusagen machen, wann sie tatsächlich ihr Wunschrad bekommen. „Das ist ein reines Glücksspiel.“ Die Kunden seien dadurch genervt und auch die Mitarbeiter: „Bei uns stehen viele unreparierte Räder herum, weil die Teile fehlen“, so Erdmann.

Bis zu vier Wochen Wartezeit

Das bestätigt Christian Feckner von Fahrrad Wollmann in Stralsund: „Alles rund ums Fahrrad ist derzeit schwer zu kriegen, vor allem gefragte Marken wie Hercules oder BBF oder bestimmte Rahmengrößen.“ Die Wartezeiten lägen bei mindestens zwei bis vier Wochen. Den Fahrradboom bemerke Feckner besonders daran, dass mehr Reparaturaufträge hereinkämen, „gerade von Rädern, die es besonders nötig hatten.“

André Kalfack, Chef von Way2Bike in Schönberg ( Nordwestmecklenburg), hat im ersten Halbjahr bei Verkauf und Vermietung ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Doch nun sei es wegen der Lieferprobleme schwieriger geworden: „Bei Fahrrädern gibt es zur Zeit keine Chance, und ich habe nur noch wenige auf Lager“, so Kalfack.

Er erklärt sich den fehlenden Nachschub auch damit, dass die Hersteller im Sommer meist ihre Produktion schon auf die Modelle des nächsten Jahres umstellen. „Deswegen gab es auch früher schon Probleme, aber in diesem Jahr ist es extrem, weil so viele Leute Fahrräder kaufen.“

Mai 2020 stärkster Monat der Branceh überhaupt

Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) war der Mai 2020 der bislang stärkste Monat für die Fahrradbranche überhaupt. „Manche Händler haben doppelt so viel Umsatz gemacht wie im Vorjahresmonat“, sagt Sprecher David Eisenberger. Dies sei auch ein Nachholeffekt gewesen, weil die Fahrradhändler wegen des Lockdowns bis Ende April schließen mussten. „Es wurden durch Corona auch neue Käuferschichten erschlossen. Manche Kunden haben das Geld, das sie durch den abgesagten Auslandsurlaub gespart haben, in ein Fahrrad gesteckt. Andere wollten sich endlich wieder bewegen, nachdem sie wegen Corona so lange zu Hause saßen“, meint Eisenberger.

Diese erhöhte Nachfrage trifft nun zeitlich zusammen mit einer Industrieproduktion, die – ebenfalls wegen Corona – immer noch nicht auf Volllast läuft. „Ende Februar sind wegen des Lockdowns in China die Lieferketten zusammengebrochen“, so Eisenberger. Viele Hersteller in Deutschland seien auf die Teile aus Fernost angewiesen – vom Rahmen bis zum kleinsten elektronischen Bauteil. „Weltweit bekamen die Hersteller erhebliche Probleme bis hin zum Totalausfall.“ Danach sei die Produktion nur langsam wieder angelaufen: „Die Planungen sind immer noch durcheinander, hinzukommen Einschränkungen durch die Corona-Hygienevorschriften in den Fabriken.“

Flexible finde immer noch ein Rad

Das merkt auch Uwe Gräser, Inhaber von Fahrradstützpunkt Weber in Ueckermünde. „Ich kann derzeit nicht alle Kunden zufriedenstellen.“ Gerade kleine Rahmengrößen seien derzeit vergriffen. Nicht alle potenziellen Käufer hätten dafür Verständnis: „Seit das öffentliche Leben wieder weitgehend normal läuft, wächst die Ungeduld“, so Gräser. Die ersten Kunden seines relativ kleinen Geschäfts seien auch schon abgewandert – bis zu einem Viertel, schätzt Gräser.

Relativ entspannt ist die Lage dagegen beim riesigen Rostocker Bike Market. „Wir haben noch etwa 3500 Räder auf Lager“, beruhigt der kaufmännische Leiter, André Albrecht. „Es müssten zwar eigentlich mehr sein, daher ist die Auswahl eingeschränkt. Aber wer sich nicht schon vorher auf ein bestimmtes Modell festgelegt hat, findet bei uns immer noch ein Rad.“

Von Axel Büssem