Fahrradfahren in Rostock: Hier sollen 2021 neue Radwege entstehen

Im kommenden Jahr soll der Radweg-Ausbau in Rostock richtig Fahrt aufnehmen: Das Rathaus will insgesamt 2,25 Millionen Euro investieren – das ist fast sechsmal so viel wie im laufenden Jahr ausgegeben wurde. „Weitere Gelder können je nach Planungsfortschritt zugesteuert werden“, sagt Rostocks Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne).

Matthäus verspricht: „Wir werden 2021 eine Reihe wichtiger Radnetzlücken übergangsweise schließen, indem Tempo 30 angeordnet wird. Wir werden weitere Straßen und Wege für den Radverkehr sicherer machen und zu Fahrradstraßen umwidmen.“ Weitere Maßnahmen sollen mit dem neuen Amt für Mobilität, dem Fahrradforum und der Radentscheid-Initiative abgestimmt werden. „Der sichere Umbau von Kreuzungen samt Zufahrten wird ebenfalls in den Vordergrund treten“, sagt Matthäus. Das Grüne Tor, die Steintorkreuzung und der Ortseingang Warnemünde seien die nächsten Projekte.

Allein in den Umbau des Knotenpunktes auf Höhe des Radisson-Blu-Hotels fließen rund 500 000 Euro. Bislang fehlt hier eine direkte Verbindung, die aus dem Patriotischen Weg über die Kreuzung in die Lange Straße führt. Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten von Anfang März bis Ende Juni erfolgen. Die Umgestaltung gilt jedoch als Herausforderung, weil die Kreuzung zu den meistbefahrenen in der Hansestadt zählt.

Auch will die Stadt einen neuen Radweg an der Rostocker Straße in Warnemünde bauen. Saniert werden sollen der Radschnellweg Dierkower Damm, die Fahrradstraße Schwarzer Weg und der Alte Graaler Landweg. Bei Letzterem wollte das Rathaus schon lange handeln – konnte es aber nicht. Einer der Gründe: Die Pappeln, deren Wurzeln den Belag zwischen Goorstorf und Südenholz aufreißen, stehen nicht mehr im Stadtgebiet, sondern auf einer Fläche des Landkreises.

Entschärfung von Gefahrenstellen

Entschärft werden soll auch die Situation an der Kreuzung L 22/ Friedrichstraße. Geplant ist eine Querung für Radfahrer von der Friedrichstraße in den Stadthafen. „Das ist sehr wichtig. Hier muss insbesondere darauf geachtet werden, dass die Haltelinie für Radfahrer weit vorgezogen ist, so dass diese im Sichtbereich der Autofahrer warten und fahren“, sagt Marie Heidenreich von der Initiative „Radentscheid Rostock“.

Der Radentscheid begrüßt generell, dass im kommenden Jahr einige aus seiner Sicht längst überfällige Straßen angegangen werden. Es gibt aber auch Kritik: „Viele Gefahrenstellen – wie die Wismarsche Straße, die Lange Straße, die Hundertmännerbrücke und die Karl-Marx-Straße – hat die Stadt anscheinend nicht auf dem Schirm, zumindest ist nicht geplant, diese auszuräumen. Das ist aus unserer Sicht ein unhaltbarer Zustand“, sagt Heidenreich.

Von André Horn