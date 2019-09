Fußgänger fürchten um ihre Sicherheit

In der Rostocker Altstadt ist am Dienstagabend durch einen heftigen Sturm das Dach eines Mehrfamilienhauses weggeweht worden. Die Dachkonstruktion drohte, auf die Straße zu stürzen. Am Vögenteich stürzte ein Baum auf ein Auto. In Reutershagen schlug der Blitz in zwei Häuser ein.