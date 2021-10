Fahrradfreundliches Warnemünde? Das wird gefordert und geplant

Warnemünde

Warnemünde ist Teil des Ostseeküstenradweges und liegt knapp auf halber Strecke zwischen Lübeck und Stralsund. Zahlreiche fahrradbegeisterte Menschen nutzen das Ostseebad als Zwischenstation auf ihrem Weg nach Osten oder Westen. Immer beliebter ist auch das E-Bike (oder Pedelec) als fahrbarer Untersatz. Doch ist Warnemündes Infrastruktur überhaupt für diese Mobilitätsform ausgelegt? Es werden unter anderem städtische Ladestationen gefordert.

Egon Lüers und Partnerin Gabriele Rieckhoff schieben ihre beiden Elektroräder behutsam am Alten Strom entlang. Sie machen Campingurlaub bei Rostock und erkunden die Umgebung auf ihren E-Bikes. „Wir kommen aus dem Ammerland. Das ist eine richtige Fahrradregion, doch es ist ja langweilig immer die gleichen Wege zu beradeln“, sagt Riekhoff.

Mit Ersatzakkus durch Warnemünde

Sie haben bereits 22 Kilometer hinter sich gebracht, 60 sollen es noch werden. „Doch mit unseren Akkus kommen wir immer nur knappe 35 Kilometer. Und ohne die elektrische Unterstützung kann man das Rad nicht bewegen“, sagt Lüers.

Um nicht plötzlich entlang des Ostseeradweges stehen zu bleiben hat das Ehepaar Ersatzakkus im Gepäck. Denn dass die Infrastruktur um Ladestationen in und um Warnemünde mehr als dürftig ist, wissen die beiden bereits. „Bei uns in der Region gibt es sowas jedoch durchaus. Die Gemeinde stellt sowas auf dem Rathausplatz zur Verfügung“, sagt Gabriele Rieckhoff.

Ladestationen bei Biergärten

Und auch in Warnemünde wird derzeit etwas derartiges diskutiert – zuletzt in der Ortsbeiratssitzung vom September. „Wir planen einen entsprechenden Auftrag an die Bürgerschaft formulieren. An den Ortsein- und ausgängen könnte man ein derartiges Angebot doch durchaus schaffen. Schließlich ist Warnemünde Teil des Ostseeradweges“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Wolfgang Nitzsche (Die Linke). Tatsächlich hat die Stadt bereits im August eine Möglichkeit geschaffen – bei der Jugendherberge in der Parkstraße.

„Wir müssen das vielleicht noch besser bewerben“, sagt Steffen Nozon vom Amt für Mobilität. Denn aktuell weist nichts auf die Station hinter dem Fischimbiss hin. „Schilder am Wegesrand wären schon wichtig um darauf aufmerksam zu machen.“ Für weitere Angebote sieht Nozon auch die Tourismuszentrale in der Pflicht. Und diese ist sich der Bedeutung eines solchen Angebotes bewusst: „Der Bedarf ist zweifelsohne vorhanden. Eine gute Infrastruktur erhöht die Servicequalität, trägt zur Positionierung Warnemündes im Bereich Gesundheitstourismus bei und wertet den Ort sowohl für Gäste als auch Einheimische auf.“

Jemand, der sich sehr gut mit eben solcher Infrastruktur auskennt, ist der Diplomingenieur Eberhard Osten. Mit seiner Firma Maris Media entwickelt er unter anderem Magazine für den Radtourismus in MV. Außerdem bietet er entlang der Ostseeküste Ladestationen, die bislang von Biergärten, Restaurants oder Museen gebucht werden. „Das Elektrofahrrad bekommt immer mehr Bedeutung. Mittlerweile haben wir bereits 50 Ladestationen aufgestellt“, sagt Eberhard.

Stadt plant Servicestationen an Parkpaletten

Vordergründig sind es private Unternehmen, die sich die Ladestationen vor das Haus stellen. Zunehmend erreichen ihn aber auch Nachfragen von Gemeinden. „Wir haben etwas derartiges auch schon an den Touristinformationszentren in Demmin und Malchow implementiert“, sagt Eberhard.

Warum das Angebot in Warnemünde noch so dünn ist? „Da kommt auf jeden Fall noch was“, sagt Rostocks Bausenator Holger Matthäus. Spätestens mit den geplanten Parkpaletten in der Parkstraße und an der Stadtautobahn solle es auch Angebote für Fahrradtouristen geben. Dies könne neben einer Servicestation zum Aufpumpen der Räder eben auch Ladestationen für die Akkus beinhalten.

Bausenator sieht Private in der Pflicht

Dennoch sieht Matthäus auch die lokalen Unternehmer in der Pflicht. „Das können die auch schon selber machen.“ An markanten Punkten wie dem Hotel Wilhelmshöhe, an der Bar Weststrand oder auch im weiteren Verlauf des Ostseeradweges biete sich ein derartiges Angebot geradezu an. Das bestätigt auch Eberhard Osten. „Eine Ladung kostet nicht viel – zehn bis elf Cent. Und wenn der Tourist dann noch ein Bier trinkt, hat der Unternehmer schon gewonnen.“

Dennoch: Wolfgang Nitzsche will nicht nur, dass es den Unternehmen überlassen wird. Rostock solle als gutes Beispiel vorangehen und die Gäste auch mit entsprechenden Ladestationen im Ostseebad willkommen heißen. Matthias Ehlers ist Vorsitzender vom Warnemünder Umweltausschuss und Mitglied im Fahrradforum der Hansestadt. Er sieht das ähnlich: „Wir könnten ein entsprechendes Angebot an den heißen Punkten gebrauchen.“

Forderung nach mehr Ständern

Einer solcher Punkte sei die Promenade. Dort gibt es bereits Lademöglichkeit für E-Autos. „Diese Infrastruktur kann man ja entsprechend ausbauen“, sagt Ehlers. Darüber hinaus fehle es aber auch an ganz grundsätzlichen Dinge. „Wir brauchen in ganz Warnemünde viel mehr Fahrradständer“, sagt Ehlers. In der Mühlenstraße etwa könne man sein Rad oft nur an einem Baum oder an einer Fassade abstellen. „Das ist sowohl für den Baum aber auch für die Fassade nicht gut“, sagt Ehlers.

Von Moritz Naumann