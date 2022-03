Ein Sonderbudget in Höhe von 500 000 Euro will Rostock bereitstellen, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen und dafür Gemeinschaftsunterkünfte wieder öffnen. Auch das Pilotprojekt zugunsten von Radfahrern soll am 1. Mai starten. Weitere wichtige Entscheidungen von der Sitzung am Mittwoch im Überblick.