Fahrradunfall in Lütten Klein: 70-Jähriger schwer verletzt

Rostock

Bei einem Fahrradunfall am Dienstagnachmittag ist ein 70-jähriger Mann in Rostock schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Mann kurz vor 15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Rigaer Straße im Stadtteil Lütten Klein unterwegs gewesen. Der 70-Jährige befuhr den Geh- und Radweg in der St. Petersburger Straße in Richtung Warnowallee.

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf dem Gehweg der Rigaer Straße und wollte die St. Petersburger Straße in Richtung Warnow Park überqueren. Dort kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrräder.Der Mann fuhr seitlich gegen das Hinterrad der 15-Jährigen. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer an einem Bein. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Klinikum. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.

Von OZ