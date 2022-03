Toitenwinkel

Der Reifen ist platt, das Ventil nicht mehr dicht oder der Rahmen verzogen? Kein Problem, die Fahrradwerkstatt von Andreas Witt schafft Abhilfe. Zusätzlich zu jeder Reparatur, gibt es noch einen herzlichen Spruch des 51-jährigen ehemaligen Elektronikers gratis dazu. Sein jetziger Beruf ist auch seine Passion. „Du musst fürs Fahrrad schon ticken – einen Knall dafür haben“, sagt er lachend. Viele Kollegen nutzten vor allem das Auto. Er jedoch nicht. „Ich bin Radfahrer durch und durch“, sagt er.

Fahrradreparatur mit Humor

Acht Jahre nach der Gründung der Werkstatt habe er sie 2014 von seinem ehemaligen Chef übernommen. Im Eingangsbereich hängen alte Räder aus DDR-Zeiten an der Wand. „Das sind alles alte Räder von mir, die sind unverkäuflich“, sagt Witt. Die ganze Werkstatt ist vollgestellt mit Fahrrädern – alles Kundenräder, die noch repariert werden müssen. Es sind schätzungsweise etwas mehr als 30 im Moment. Für die kleinen Verkaufsflächen an den Wänden, für Schläuche, Reifen und Ventile jeder Art, fehlt fast der Platz.

Der Laden wirkt freundlich und besonders für eine Werkstatt sehr sauber. „Hier wischt der Chef auch noch persönlich“, sagt Witt. Schnell fällt auf, dass hier sehr aufs Detail geschaut wird. Überall finden sich kleine Fahrräder als Dekoration.

Wenn ein Kunde fragt, wann Witt Zeit für sein Rad habe, deutet er auch gerne auf den Kalender an der Wand. Die Null in 2022 ist durchgestrichen, 2222 ist dort zu lesen. Es handele sich nur um einen Spaß, vieles regelt der 51-Jährige mit seinem Humor.

Corona war ein Segen für die Fahrradindustrie

„Sollte ich nicht sofort ans Telefon gehen, habe ich entweder die Hände voller Öl oder bin im Kundengespräch“, lautet daher auch die Bandansage auf seinem Anrufbeantworter. Er ist allein im Laden und über zu wenig Arbeit könne er nicht klagen. „Der Gewinner der Corona-Krise war die Fahrradindustrie“, sagt Witt. Die Menschen hätten ja wenig Alternativen gehabt. Viele haben in ihrer Freizeit das Rad neu für sich entdeckt. Einige Menschen mieden auch den Nahverkehr in der Zeiten der Pandemie und seien so auf das Rad umgestiegen.

Kleinigkeiten wie Ventile und oder platte Reifen, regelt Witt schon einmal schnell und unkompliziert. „Das machst du einfach nebenbei und gut ist es“, sagt er. Auch um Elektro-Fahrräder kümmere er sich. Er habe sich auf Shimano Steps spezialisiert. „Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt“ – an Akkus mache er sich nicht zu schaffen, das sei zu gefährlich.

Von Sebastian Drewelow