Schwerin/Rostock

Die Lage der Fahrschulen in Mecklenburg-Vorpommern ist dramatisch. Während Betriebe in Brandenburg auch trotz des Lockdowns ihr Tagesgeschäft unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften aufrechterhalten können, stehen die Lehrfahrzeuge in MV seit Mitte Dezember erneut still. Ein Zustand, der für viele so nicht mehr tragbar ist.

„Bis Ende des Monats werden wir es noch überleben, aber ein angekündigter Lockdown bis Ostern wird viele Fahrschulen in den Ruin treiben“, betont Pedro Krüger, Inhaber von Crazy Car, der größten Fahrschule des Landes.

Anzeige

Da sei auch die gerade erst in Kraft getretene Verordnung der Regierung nicht hilfreich. Demnach sollen Fahrschulen künftig zumindest den Theorie-Unterricht online abhalten dürfen. Vorausgesetzt, sie stellen einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung, wie Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) mitteilt. Krüger und seine Kollegen stehen dem allerdings skeptisch gegenüber. „Damit ist uns überhaupt nicht geholfen“, stellt er klar.

Lange Wartezeiten für Schüler

Denn ein weiteres Problem, das die Branche ausbremst, ist der zunehmende Fachkräftemangel. Schon vor der Corona-Krise mussten potenzielle Fahrschüler vielerorts Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr in Kauf nehmen, ehe sie überhaupt einen Platz in einer der Ausbildungsstätten bekommen haben. Das bestätigt auch Dietmar Dabbert, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule in Teterow. „Dadurch, dass immer mehr Lehrer in den Ruhestand gehen und der Nachwuchs fehlt, kann die ohnehin schon hohe Nachfrage nach Ausbildungsplätzen nicht mehr abgedeckt werden.“

Der Lockdown verschärft die Lage drastisch, weiß Pedro Krüger. „Da ein Fahrlehrer täglich nicht mehr als 495 Minuten (8,25 Stunden) arbeiten darf, können wir den immer weiterwachsenden Ausbildungsstau nicht abbauen. Die Sonderregelung wird die Wartezeit nur verlängern.“ Dabei gebe es viele Schüler, die berufsbedingt auf einen Führerschein angewiesen sind.

Gleiche Regeln für alle gefordert

In einem Schreiben an die Bundesregierung fordert der Fahrlehrerverband Mecklenburg-Vorpommern nun einheitliche Regelungen in allen Bundesländern. „Es kann nicht sein, dass die Betriebe in MV so massiv benachteiligt werden“, hebt der Vorsitzende Helmut Bode hervor.

Kommentar: Fahrschulen in MV in der Krise: Warum läuft es nicht so wie in anderen Ländern?

Die Branche stehe aktuell schon genug unter Druck. Denn: Nach Wochen der Zwangsschließung seien bei vielen nun langsam auch die Rücklagen aufgebraucht. „Im Januar fallen für die Betriebe die meisten Kosten an – darunter Versicherungen und Fahrzeugfinanzierungen“, führt er aus. „Viele stehen nun vor dem Ende.“

Auch Krüger hofft auf eine bundesweite Regelung. „Schließlich gibt es keinen einzigen Fall, bei dem sich ein Fahrlehrer oder Fahrschüler während der Ausbildung angesteckt hat“, sagt er. Zudem gehöre die Klientel nicht zur Risikogruppe. Sollte dennoch eine Infektion auftreten, ist die Nachvollziehbarkeit der Kontakte nirgendwo so einfach wie in Fahrschulen. „Die Regierung muss jetzt handeln.“

Land: Kontakte minimieren

Die Landesregierung argumentiert damit, dass in der Pandemie so viele Kontakte wie möglich vermieden werden müssen: „Das Coronavirus stellt uns alle vor enorme Herausforderungen. Um die Ausbreitung einzudämmen, hat die Landesregierung neben vielen anderen Schutzmaßnahmen den theoretischen und praktischen Präsenz-Fahrschulunterricht untersagt – vorerst bis zum 14. Februar 2021“, so Minister Pegel.

Schleswig-Holstein verfährt ähnlich, Hamburg erlaubt nur Praxisunterricht – und auch nur, wenn der Führerschein für den Beruf gebraucht wird. Niedersachsen erlaubt ebenfalls nur „berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung“ in Fahrschulen.

Mehr lesen:

Brandenburg hingegen hat seine Fahrschulen nicht geschlossen. Es darf Unterricht stattfinden. Sowohl im Auto, als auch im Unterrichtsraum. Für alle. Allerdings muss dabei stets eine Maske getragen werden und am Theorie-Unterricht dürfen maximal fünf Personen teilnehmen.

Das südliche Nachbarbundesland ist in Sachen Bildung generell „lockerer“ als MV: Während im Nordosten auch Musik-, Kunst- und Volkshochschulen dicht sind, dürfen die Bildungsstätten in Brandenburg mit beschränkter Personenzahl weiter Unterricht anbieten.

Von Susanne Gidzinski