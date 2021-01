Rostock

Auf dem Telefon wird die Nummer der Rostocker Ostsee Sparkasse angezeigt, doch der Anrufer am anderen Ende ist kein seriöser Banker – sondern ein Abzocker: Die größte Bank der Region und das Polizeipräsidium Rostock warnen vor einer neuen fiesen Betrugsmasche.

Die Kriminellen rufen Bankkunden mit einer gefälschten Ospa-Nummer an, überreden sie, ihre Bankdaten preiszugeben und räumen dann die Konten leer. Nach Angaben der Kripo erbeuteten die Täter allein in einem Fall mehr als 30 000 Euro.

Telefonnummern werden vorgetäuscht

Offenbar nutzen die Täter gezielt die Sorge vor allem älterer Bankkunden in der Pandemie aus: Aus Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, bleiben viele Senioren daheim. „Sie meiden den direkten Kontakt – auch mit ihrer Bank“, sagt Polizeisprecherin Sophie Pawelke. Bankgeschäfte werden zunehmend auch von der älteren Generation über das Internet erledigt. „Dass viele ältere Kunden dabei noch unerfahren sind, nutzen die Täter gezielt aus“, so Pawelke.

Die neue Masche ist ebenso simpel wie perfide: Mit Computertechnik können die Betrüger bei Anrufen jede beliebige Telefonnummer „vorgaukeln“. Der Angerufene sieht im Display die bekannte Nummer der Ospa, hat aber nicht die Sparkasse am Telefon. Und nicht nur die Rufnummer von Banken können die Kriminellen vortäuschen: „Uns sind auch Fälle bekannt, in denen Kriminelle es geschafft haben, dass der Notruf 110 im Display des Angerufenen angezeigt wurde“, so Pawelke.

Ospa: „Vermehrte“ Betrugsversuche seit Dezember

Die Ospa bestätigt, dass es im Dezember und im Januar „vermehrt“ solche Anrufe bei ihren Kunden gegeben habe. „Die Kriminellen versuchen stets, sich Legitimations- und Identifikationsdaten für das Online-Banking zu erschleichen“, erklärt Ospa-Sprecher Ronny Susa. „In Einzelfällen sind auf diese Weise Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.“

Die Ermittlungen in den Fällen führt das Fachkommissariat 5, spezialisiert auf Wirtschaftskriminalität und Cybercrime, so Polizeisprecherin Sophie Pawelke. Ob die Ermittler bereits eine „heiße Spur“ haben, verrät sie nicht. Und ob die Verbrecher von Deutschland oder aus dem Ausland heraus agieren – auch das sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Aber: Noch eine zweite neue Masche bereitet den Ermittlern aktuell Sorgen. Die Täter versenden dabei massenhaft Kurznachrichten auf die Handys der potenziellen Opfer. „Die SMS enthält einen Link ins Internet, angeblich geht es um den Versand eines Paketes“, sagt Pawelke. Wer den Link auf dem Handy öffnet, öffnet auch Betrügern Tür und Tor: Im Hintergrund lädt sich eine Schadsoftware – ein sogenannter Trojaner – auf das Telefon. Ist der erst mal aktiv, liest er heimlich die Daten für das Online-Banking mit und überträgt sie an die Abzocker.

Banken: Keine Daten am Telefon preisgeben

Die großen Banken in Rostock raten nach den jüngsten Vorfällen ihren Kunden, besonders vorsichtig bei Anrufen zu sein: „Mitarbeiter der Ospa werden Sie am Telefon niemals nach einer PIN oder einer TAN für fragen“, so Steffen Seiler. Er ist bei der Sparkasse für die Informationssicherheit zuständig. „Wenn Sie einen Anruf von einer Ospa-Nummer erhalten haben, der Ihnen verdächtig vorkommt, beraten Sie sich mit Verwandten und rufen Sie direkt bei uns an“, so Seiler.

Dass Betrüger die Nummer der Ospa bei Anrufen fälschen, könne die Bank nicht verhindern. „Das ist ein Problem“, so Sicherheitschef Seiler. „Aber wer unsere Service-Nummer 0381-64 30 anruft, ist sicher. Der landet auch wirklich bei der Ospa“, ergänzt Bank-Sprecher Susa.

Ähnliche Ratschläge kommen auch von der zweiten großen Bank in der Hansestadt, der Rostocker VR-Bank. Auch Cornelia Mai, die Sprecherin der Genossenschaftsbank, warnt davor, Zugangsdaten am Telefon zu verraten. „Aktuell sind wir nicht von solchen Betrugsversuchen betroffen, aber natürlich mahnen auch wir zu besonderer Vorsicht“, sagt sie. So nehme die VR-Bank auch keine Aufträge per E-Mail entgegen: „Digitale Aufträge sind bei uns nur über das sichere Online-Banking möglich. Zu unserer Sicherheit – und vor allem der Sicherheit der Kunden.“

Von Andreas Meyer