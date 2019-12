Falscher Bart, echter Bauch: Ein Rostocker Miet-Weihnachtsmann packt aus

Rostock

Hose, Schuhe, Mantel, Gürtel – das Anziehen ist Routine und klappt ganz schnell. „Einen Bauch muss ich nicht umschnallen, den habe ich ganzjährig“, sagt Christian Symann und lacht. Sobald er sich dann noch den Bart umhängt, die Mütze aufsetzt und die Brille aus Fensterglas auf die Nase schiebt, verwandelt sich der Rostocker endgültig in den Weihnachtsmann.

Seit drei Jahren macht Symann diesen Nebenjob, ist den ganzen Dezember und vor allem an Heiligabend unterwegs in Büros, Kindergärten, Geschäften oder Wohnstuben.

Ein Kostüm mit Liebe zum Detail

Angefangen hat alles ganz privat. „Ich habe diese Rolle schon immer zu Hause für unsere drei Kinder gespielt“, sagt der 43-Jährige. Ehefrau Steffi war es dann, die sich einen professionelleren Auftritt wünschte. „Ich wollte einmal einen Weihnachtsmann haben wie in der Coca-Cola-Werbung“, erinnert sie sich. Das teure Kostüm sei in diesem Jahr ihr einziger Wunsch zum Fest gewesen. Noch weiter aufgewertet wurde es durch Details, wie eine spezielle Gürtelschnalle und das Glöckchenband am Stiefel, das den Weihnachtsmann ankündigt.

Dass dieses Outfit einmal viel mehr Menschen als nur die eigene Familie erfreut, war einem Zufall geschuldet. Beim Auftritt im Kindergarten seiner Tochter traf Symann auf einen weiteren Bärtigen. „Der erzählte mir von der Vermittlung über die Arbeitsagentur.“ Diesen Service hat der Groß Kleiner dann auch genutzt, bis das Angebot in diesem Jahr eingestellt wurde.

„Man sieht die Kinder von Jahr zu Jahr größer werden.“

Die Rückmeldung der Auftraggeber war immer gut, so dass der Kundenstamm wuchs und sich auch Firmen für ihn interessierten. Viele buchen ihn jedes Jahr. „Bei den privaten Kunden sieht man die Kinder dann groß werden“, sagt der Miet-Weihnachtsmann.

Er freut sich, wenn Familien den Zauber der Weihnachtszeit am Leben erhalten. „Natürlich ist es ein netter Zuverdienst, aber ich mache es nicht wegen des Geldes“, sagt Symann. „Das Strahlen in den Augen ist der schönste Lohn.“

Weitere Auftritte als Neptun oder Pirat

Symann selbst liebt den Auftritt vor Publikum, arbeitet auch als DJ oder spielt im Sommer den Neptun oder einen Piraten. Die Rolle des Weihnachtsmannes ist seine liebste. Abnehmen darf er dafür nicht und den Bart, den er privat seit Neuestem trägt, kann er auch wachsen lassen.

Außerdem spielt die Farbe Rot auch in seinem Hauptberuf eine Rolle: „Ich bin selbstständig und überprüfe Feuerlöscher.“ Das hätte schon zu manchen Lachern geführt, wenn er als Weihnachtsmann mit seinem Dienstauto durch die Gegend fährt. „Meine Frau hat mal gehört, wie ein Kind auf dem Supermarktparkplatz rief: ,Da ist ja das Auto vom Weihnachtsmann!‘.“

Termine für Heiligabend schon im November weg

Gerade Heiligabend, an seinem Haupt-Einsatztag, brauche er aber motorisierte Unterstützung. Weil die meisten Familien die Bescherung am Nachmittag wünschen, ist der Tag straff durchgeplant. „Die Termine sind auch schon immer im November alle weg“, sagt der Miet-Weihnachtsmann.

Rund 15 bis 20 Minuten dauere ein Einsatz. Details zu den Kundenwünschen werden vorher besprochen. Natürlich bekommt er bei der Bescherung auch Lieder oder Gedichte zu hören. „Viel altes Liedgut ist schon verloren gegangen“, sagt Symann. Bei Texthängern muss aber niemand Strafe fürchten: „Die Rute habe ich bei den privaten Auftritten nicht dabei, ich will ja auch keine Kinder verschrecken.“

Schon den Wunschzettel für 2020 parat

Bei den Begegnungen in den Wohnzimmern seien auch viele berührende Momente dabei. „Wenn man zum Beispiel zu Familien kommt, die vielleicht nicht so viel haben und für diesen Besuch sparen, damit die Kinder den Weihnachtszauber erleben.“

Als Weihnachtsmann erfährt der Rostocker auch Träume und Sehnsüchte. „Manche Kinder haben sehr konkrete materielle Vorstellungen, andere wünschen sich, dass die Oma wieder gesund wird.“ Immer wieder käme es auch vor, dass ihm schon beim Auftritt an Heiligabend der Wunschzettel für das nächste Jahr zugesteckt würde.

Die letzte Bescherung ist für die Familie reserviert

Dass Christian Symann als Weihnachtsmann so gefragt ist, bedeutet für seine Familie aber auch Verzicht. „Ohne meine Frau als starken Partner geht es nicht“, sagt er. Unter anderem, weil sie sich die Ausreden einfallen lassen muss, warum Papa an den Adventswochenenden nicht da ist oder Heiligabend noch mal los muss. „Manchmal sagen wir, dass er Bäume verkauft oder ein Kunde noch eine Feuerlöscher-Kontrolle braucht.“

Schwierig sei es auch, die Kinder an Heiligabend bis 19 Uhr zu beschäftigen. Denn die letzte und für ihn schönste Bescherung hebt sich Christian Symann bis zum Schluss auf. Der Auftritt zu Hause ist jedes Jahr das Finale. An den Feiertagen herrscht dann Weihnachtsruhe, das Kostüm wird gereinigt und kommt für ein Jahr in den Schrank.

