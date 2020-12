Falscher Bundespolizist spuckt Mann am Bahnhof Langhagen an

Langhagen

Ein falscher Bundespolizist hat am Sonntag ein Ehepaar auf dem Bahnhof in Langhagen genötigt, beleidigt und dem Mann anschließend sogar angespuckt. Nun suchen die richtigen Beamten den etwa 30-Jährigen, der auch ein Jagdmesser dabei gehabt haben soll.

Was war passiert: Das Ehepaar war am Sonntag gegen 13.15 Uhr am Bahnhof, um auf den Zug aus Rostock in Richtung Berlin zu warten. Sie wollten ihre Tochter abholen. Als sie im Auto saßen, schlich plötzlich der Mann um ihr Fahrzeug, schaute merkwürdig hinein und sprach sie an. Er gab sich als Bundespolizist aus, der das Ehepaar beobachte, weil es sich auffällig verhalten hätte.

Kurz darauf begab er sich in Richtung Zug – genau wie der Ehemann, der seiner Tochter beim Aussteigen helfen wollte. Hierbei versperrte der angebliche Bundespolizist plötzlich den Weg und äußerte: „Du kommst hier nicht rein. Es gibt hier noch mehr von mir.“ Dann zog er unvermittelt seine Maske runter und spuckte das Opfer an. Er traf allerdings nur die Jacke. Im Anschluss fuhr der Täter mit der Regionalbahn RE 4361 in Richtung Berlin davon.

Von OZ