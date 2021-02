Faltenfrei im Homeoffice: In der Pandemie boomt das Geschäft mit der Schönheit in MV

Rostock

In Zeiten von Maskenpflicht, Video-Konferenzen und Party-Flaute boomt das Geschäft mit der Schönheit. Seit Beginn der Corona-Krise steigt die Nachfrage nach Schönheits-Operationen. Besonders beliebt sind vor allem minimalinvasive Eingriffe wie die Faltenunterspritzung mittels Botulinumtoxin, umgangssprachlich Botox genannt, oder Hyaluronsäure.

Zurückgeworfen auf sich selbst, Auge in Auge mit dem eigenen Gesicht im Trend der Videotelefonie. Was bleibt übrig, wenn man Maske trägt? Die Konzentration auf Augenpartie und Stirn. Auf kleine Falten, die sich malerisch wie Sonnenstrahlen darum verzieren. Das mag nicht jede(r). „Fast jede zweite Patientin sagt, dass sie schon lange über eine Behandlung nachgedacht hat, und jetzt in Zeiten von Homeoffice und Mundschutz fällt ein Schönheitseingriff nicht auf, gerade bei Lippenkorrekturen“, erklärt Dr. Svenja Schleese von Schleese Aesthetics in Rostock. Vom Lunchtime-Treatment, der Behandlung in der Mittagspause bis zur Lockdown-Lippe.

Es ist und bleibt ein medizinischer Eingriff

„Natürlich ist es immer ein medizinischer Eingriff mit möglichen Nebenwirkungen, darüber kläre ich jeden Patienten in einem persönlichen Gespräch deutlich auf.“ Dr. Schleese hat seit der Eröffnung ihrer Privatpraxis für ästhetische Medizin in Rostock regen Zulauf. Sie praktiziere stets unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und zur Patientensicherheit mit ­FFP2-Maske und Visier. In der Praxis sorgt ein UV-C-Lichtreiniger für eine Filterung der Luft.

Dr. Svenja Schleese behandelt in ihrer Privatpraxis die Schönheitswünsche ihrer Klienten Quelle: Martin Börner

Auch Männer sind unter ihren Kunden. „Fünf bis zehn Männer pro Monat lassen sich behandeln, meistens sind es Injektionen mit Botulinumtoxin gegen die Zornesfalte oder eine Maskulinisierung des Gesichts durch eine Verbreiterung der Kieferpartie.“ Auch beliebt ist eine Haarverdichtung mittels Eigenblut. „Wenn ich etwas ändern kann, was mich stört, warum soll ich es nicht tun“, fragt die Medizinerin.

Schönheitseingriffe im Überblick Laut der OP-Statistik 2020 der Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen (VDÄPC) sind 2019 auf Platz eins bei Männern und Frauen die Behandlungen mit Botulinumtoxin, mit einer Steigerung von 14,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gefolgt von Hyaluron-Anwendungen, Tendenz steigend. Darauf folgen Fettabsaugungen, mit einem Anstieg im Folgejahr um knapp 60 Prozent bei beiden Geschlechtern. Botulinumtoxin ist die erste Wahl für Faltenreduktion im oberen Gesichtsdrittel, es reduziert die Muskelaktivität, um die Haut zu entspannen und Falten zu entknittern. Hyaluronsäure hingegen gibt Volumen, um zum Beispiel Wangenknochen optisch anzuheben oder Falten aufzupolstern. Beim Vampirlifting wird für ein feineres Hautbild eigenes Blutplasma unter die Haut injiziert.

Botulinumtoxin wird als verschreibungspflichtiges Mittel über Apotheken vertrieben. Bei Apotheker Dr. Andreas Toman, Inhaber der Neptun- und Pinguin-Apotheke in Rostock, sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Packungen Botulinumtoxin bestellt worden. Svenja Schleese hat nicht den Eindruck, dass mangelndes Selbstwertgefühl Auslöser für die Eingriffe ist, sondern vielmehr der Blick auf ein frisches Selbst.

„Manche Frauen sagen es nicht mal ihrem Mann“

„Die meisten Patienten machen es für sich, sie wollen frischer und entspannter aussehen.“ Obwohl ein genereller Anstieg der kosmetisch-operativen Eingriffe zu verzeichnen ist, bleibt die Ehrlichkeit, offen über die Behandlung zu sprechen, auf der Strecke. „Manche Frauen sagen es nicht mal ihrem Mann.“ Jüngere Leute gingen offener mit dem Thema um. Viele Patienten seien über 30 und beschäftigten sich meistens mit der Faltenreduktion. Jüngere ließen sich eher die Lippen richten, denn „schmale Lippen werden auch mit dem Alter nicht von alleine voller“.

Valerie Vuitton aus Rostock ist Tänzerin, Instagram- und Tiktok-Sternchen (rund 20 000 Follower) und Miss Mecklenburg-Vorpommern 2019. Ihre Schönheit ist ihr Kapital. Die 28-Jährige legt berufsbedingt viel Wert auf ihr Aussehen und geht niemals ungeschminkt aus dem Haus. Im letzten Jahr hatte die Rostockerin viel Zeit, darüber nachzudenken, etwas an ihrem Äußeren machen zu lassen. „Sonst geht das im Alltag bei allen Aufgaben ja unter.“ Also gab es Botox, um die Augenbrauen anzuheben, ein Vampirlifting und chemisches Peeling für ein strahlendes Aussehen. „Wenn man sich wohlfühlt und es gut aussieht, dann macht man es wieder.“

Valerie Vuitton: „Ich würde es immer wieder tun“

Die erhoffte Wirkung ist eingetreten und Valerie sagt: „Ich würde es immer wieder tun. Das Vampirlifting hat meine Hautstruktur extrem verbessert.“ Trotzdem betont das hübsche Allroundtalent: „Ich möchte noch natürlich aussehen.“ Als Fotomodell und Stripperin steht Valeries Körper im Mittelpunkt. Trotzdem sagt sie: „Ich würde mir nicht wie die meisten meiner Kolleginnen die Brüste machen lassen. So wie sie sind, sind sie natürlich und das soll auch so bleiben. Meine Fans mögen mich, wie ich bin.“

Schönheit ist das Kapital von Tänzerin Valerie Vuitton Quelle: Martin Börner

Die 28-Jährige ist in ihrer Altersgruppe keine Ausnahme. „Fast alle Mädels aus meinem Freundeskreis haben schon mal was machen lassen“, verrät sie. Dabei seien Extentions, also Haarverlängerungen mit Echthaar schon gang und gäbe. „Ich könnte auch nicht mehr ohne meine künstlichen Fingernägel, die habe ich schon, seit ich 16 bin.“ Schönheit ist, was man daraus macht. Der eigene Blick auf sich selbst scheint in Zeiten von Coronaoffenbar besonders kritisch auszufallen.

Von Anja von Semenow