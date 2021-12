Rostock

Das Feuer knistert im Kaminofen neben der alten Holztruhe und verbreitet wohlig-warme Wohnzimmeratmosphäre im „Marktkrug“ am Rostocker Ulmenmarkt. Ähnlich familiär geht es auch unter den Gästen zu. „90 Prozent sind Stammkunden. Da wird oft erst mal gedrückt und geherzt. Bei vielen kann ich auch schon vor der Bestellung das richtige Bier anzapfen“, sagt Holger Asendorf und lacht. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Barbara Schmidt betreibt er die Rostocker Traditionskneipe, die vor mehr als 100 Jahren erstmals die Türen öffnete.

Zur Galerie Im Familienbetrieb bei „Babsi“ Schmidt und Holger Asendorf fühlen sich die Gäste wohl.

„Zu Ostzeiten war es eine beliebte HO-Gaststätte. Mein Vater hat hier schon immer Mittag gegessen“, sagt Barbara Schmidt. Nach der Wende hatte der „Marktkrug“ einen weiteren Betreiber, der die Gasstätte 1991 übernahm, dann aber in finanzielle Schieflage geriet. Für Barbara Schmidt ein Glücksfall: Die gelernte Baufacharbeiterin, die nach dem Abitur ein Studium der Anglistik, Slawistik und Germanistik begonnen hatte und nebenbei im Marktkrug arbeitete, ergriff die Chance und kaufte 1996 das Haus.

Kneipe mit rustikalem Ambiente und grüner Oase

Die Einrichtung aus dunklem Holz stammt noch von ihrem Vorgänger. „Das Ambiente sollte auf jeden Fall rustikal bleiben“, sagt Schmidt. „In der typischen Eckkneipe muss es so aussehen.“ Der Clou: In der Kneipenmitte breitet ein Baum seine konservierten Äste mit Kunstblättern über der Kundschaft aus. Auch wenn sie mitten im Raum steht, möchte Barbara Schmidt die kleine grüne Oase nicht mehr missen. Umrahmt wird sie von historischen Rostocker Stadtansichten und einer alten Preisliste aus dem Zweiten Weltkrieg, auf der die Getränke noch in Reichsmark ausgepreist sind. „Die haben wir 2008 in der Zwischendecke gefunden, als wir das Haus um eine Etage erweitert haben“, sagt Schmidt.

Auch zur Außenansicht der Kneipe, die inzwischen diverse Graffitis zieren, kann das Paar eine Geschichten erzählen: „Einige Gäste haben uns verraten, dass sie schon immer bei uns reinschauen wollten, sich aber wegen der Fassade lange Zeit nicht getraut haben“, sagt Schmidt und lacht. Bis heute hat sie ihre Entscheidung, den „Marktkrug“ zu kaufen, nicht bereut und ist Kneiperin mit Leib und Seele – auch wenn sie ihr Refugium vor einigen Jahren vom Tresen in die Küche verlagert hat, weil ihr Koch in Rente ging.

„So mancher Gast zapft sich sein Bier auch mal selbst“

„Viele Gäste, die reinkommen, rufen erst mal ein Hallo in die Küche“, freut sich die 53-Jährige. Ihren Part am Tresen übernimmt seit 2008 Holger Asendorf, den sie ein Jahr zuvor kennenlernte. Für seine „Babsi“ wechselte der gebürtige Bremer, der seit 1994 in Rostock lebt, von der Auto- in die Gastrobranche und merkte schnell, dass ihn das viel glücklicher machte. „Ich kann gut mit Menschen umgehen und die Arbeit macht mir wieder Spaß, das war vorher nicht immer so“, sagt er. Heute ist der „Marktkrug“ für das Paar ein Herzensprojekt, bei dem neben Mitarbeiter Ramon Gerwien auch zwei der vier Töchter und der Schwiegersohn gern mit anpacken. „Wenn Not am Mann ist, zapft sich so mancher Stammgast das Bier auch mal selbst“, sagt Asendorf und schmunzelt.

Infos und Öffnungszeiten „Marktkrug“ (Ulmenstraße 18, 18057 Rostock); Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17 Uhr bis Mitternacht Kontakt: Telefon 0381 / 499 78 13 oder www.marktkrug.com Besonderheiten: Raucher- und Nichtraucherbereich, Clubraum kann für Feiern genutzt werden Kennen Sie eine Rostocker Traditionskneipe mit spannender Geschichte, die es verdient, vorgestellt zu werden? Dann schreiben Sie uns unter: oz-reporter@ostsee-zeitung.de

Die familiäre Atmosphäre wissen auch die Besucher zu schätzen, die von Studenten bis zum Altherrenstammtisch „Germania“ reichen. „Den gibt es schon seit 60 Jahren, es ist der älteste Stammtisch in Rostock“, sagt Asendorf nicht ohne Stolz. Ihren eigenen runden Tisch durften die Herren zwar nicht mitbringen, dennoch fühlen sie sich im Marktkrug wohl, wie ihr handgemachter Wimpel im Klubraum verrät. Unter gerahmten Fußballtrikots mit Widmung und Regalen mit diversen Pokalen, treffen sich Fußballinteressierte, Arbeitskollegen, Freundeskreise, Rentner die Skat kloppen oder Raucher, die einfach mal wieder die eine oder andere Fluppe quarzen wollen.

Beim Essen setzt das Paar auf gutbürgerliche Küche und serviert frei nach dem Credo „Essen wie bei Muttern“ manches DDR-Schmankerl – wie das nach altem Rezept liebevoll zubereitete Sauerfleisch im Glas. Aus dem Westen importiert hat Asendorf fischloses Labskaus und Grünkohl mit „Pinkel“, einer geräucherten grobkörnigen Grützwurst, die unter anderem in seiner Bremer Heimat serviert wird. „Die meisten Gäste stellen sich bei uns ihr Essen nach eigenen Vorlieben zusammen“, sagt Schmidt. Für die Köchin kein Problem. Auch Ausgefallenes hat sie im Angebot: Davon zeugt der Reifeschrank in der Ecke, in dem ein Stück Rindfleisch am Haken hängt. Erst nach einer Reifezeit von rund acht Wochen landet das so genannte Dry Aged Beef auf dem Grill und den Tellern der Gäste.

Aus Tresengesprächen sind Freundschaften entstanden

Egal ob zum Essen, Quatschen oder Bierchen: Fünf Tage die Woche von Dienstag bis Samstag haben „Babsi“ und Holger für ihre Gäste geöffnet: „Von 17 Uhr bis Mitternacht. Meist wird es aber später“, sagt Asendorf und zwinkert. Aus Tresengesprächen seien längst Freundschaften geworden. „Wer allein kommt, trifft hier immer jemanden, den er kennt.“ Doch seit der 2G-plus-Regelung ist es auch im „Marktktrug“ ruhiger geworden. „Jetzt am frühen Abend hätte ich sonst schon mindestens zehn Essen verkauft“, sagt Barbara Schmidt. So sehr die Sonderwünsche sie manchmal fordern: „Heute würde ich den Gästen das Essen auch zum Quadrat machen“, sagt sie und lacht. Den Humor will das Paar trotzdem nicht verlieren und hofft, dass die Gäste trotz erschwerter Bedingungen weiterhin kommen. „Wer möchte, kann sich auch bei uns testen lassen“, sagt Schmidt.

Von Stefanie Büssing