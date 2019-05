Rostock

„Das hätte unsere Neubau-Abteilung nicht besser machen können“, lobt Hansjörg Kunze, Vice President von Aida Cruises, das Modell der „Aidaperla“ von Henrike 11) und Arend (8) Klopp aus Rehna ( Nordwestmecklenburg). Mit ihrem Kunstwerk haben die 11 und 8 Jahre alten Geschwister die Jury des Gewinnspiels von Aida und der OSTSEE-ZEITUNG überzeugt.

Unter dem Motto „Wie stellst du dir deine Traumreise vor?“ waren junge Leser aufgerufen, Bastelarbeiten, selbst gemalte Bilder, Fotos und kleine Filme einzusenden. Hauptgewinn ist eine einwöchige Reise für die ganze Familie mit der „Aidaperla“ von Hamburg über Southampton in der Nähe von London, Le Havre im Nordwesten Frankreichs bis nach Rotterdam in den Niederlanden.

Leicht war die Entscheidung für die Jury, bestehend aus Hansjörg Kunze und OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, nicht: Mehr als 80 Basteleien, Bilder und Videos standen am Ende zur Auswahl. Doch das Schiff der Familie Klopp konnte am Ende überzeugen.

Die Freude der Gewinner war groß: „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Martina Klopp, die Mutter von Henrike und Arend. „Wir freuen uns so sehr über den Gewinn.“

Drei Tage haben die Kinder, mit etwas Hilfe von Mama an der Heißklebepistole, an dem Schiff gebastelt. „Das hat viel Spaß gemacht“, sagt Arend. Seine Mutter ergänzt: „Im Internet haben wir nach Bildern der ,Aidaperla’ gesucht und dann das Schiff aus ganz normaler Pappe nachgebastelt.“ Anschließend wurde das Modell mit Perlen, Farbe und viel Liebe zum Detail verziert.

Vorfreude auf den Pool an Deck der Aida

Arend war die Kletterwand am wichtigsten. „Zu Hause klettere ich auch immer gerne“, erklärt der Zweitklässler, dort allerdings allerdings auf Apfelbäume. Auch der Gedanke an den Pool an Deck des Kreuzliners lässt die Augen des Jungen leuchten.

Eine extragroße Bibliothek hat Henrike für das Schiff gebastelt. „Sie liest sehr gerne Bücher“, so ihre Mutter. Die Abenteuer von Harry Potter haben es der Viertklässlerin und auch ihrem Bruder besonders angetan.

Reisetipps vom Aida-Profi

Hansjörg Kunze hat gleich den passenden Reisetipp parat: „Einen Tagesausflug nach London in den Harry-Potter-Themenpark kann ich empfehlen. Das macht den Kindern bestimmt Spaß.“

Aber auch auf dem Schiff gibt es für die Geschwister viel zu entdecken: Auf dem Activity-Deck „Four Elements“ befindet sich das Abenteuerland des Schiffs. Ein wahres Entdeckerparadies mit Schwimmbecken und einer Riesen-Rutsche über drei Decks. „Da könnt ihr super einen Rutsch-Wettkampf veranstalten“, schlägt Kunze den Geschwistern vor. Im Kids Club warten außerdem Roboter darauf, programmiert zu werden. „Das finde ich spannend“, sagt Henrike.

Weitere Preise vergeben

Überwältigt von den zahlreichen Kunstwerken hat sich die Jury spontan dazu entschieden, drei Sonderpreise zu verteilen: Nelli, Frida und Ivy Kissmann, Michel Gräbsch sowie Finn und Johann Dräger dürfen zusammen mit ihren Familien am 13. Juni die „Aidamar“ in Rostock-Warnemünde erkunden. Unter anderem können sie die Kommandobrücke besuchen, die sonst nur der Kapitän und seine Crew betreten dürfen.

Video von Nelli, Frida und Ivy Kissmann:

Sonderpreis für Michel, sechs Jahre alt, aus Rerik Quelle: privat

Finn und Johann Dräger aus Neuenkirchen haben mit diesem Bild gewonnen. Quelle: privat

Wir wünschen Familie Klopp eine angenehme Reise mit vielen großartigen Erlebnissen! Die OZ bedankt sich bei allen Teilnehmern für die vielen fantasievollen Einsendungen.

