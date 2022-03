Rostock

„Wie geht es dir gerade?“ Bei dieser Frage füllen sich Daria Brendels Augen sofort mit Tränen. Die gebürtige Ukrainerin muss erst einmal durchatmen und hält einen Moment inne, bevor sie antwortet. „Es ist niemandem geholfen, wenn man jetzt einen Nervenzusammenbruch bekommt.“ Hilfe ist das Stichwort der Stunde. Die gebürtige Ukrainerin will die Menschen in ihrer alten Heimat unterstützen – sie tut das seit Ausbruch des Krieges mit ganzer Kraft.

Gemeinsam mit Olga Polack und Kseniia Kostyan – sie alle leben seit ein paar Jahren in Rostock – trifft sie sich vor wenigen Tagen zum Krisenstab. Der unbedingte Wille, zu helfen, eint sie. Kseniia telefoniert. Mal spricht sie deutsch, mal ukrainisch. Olga bereitet Listen vor und googelt nach dringend benötigten Funkgeräten. Daria textet mit ihren ukrainischen Freunden und Familienmitgliedern über Whatsapp und Telegram. Alle sind mehr als besorgt um ihre Familien, die sich derzeit in dem von Russland angegriffenen Land im Osten Europas aufhalten – noch in den eigenen Wohnungen.

„Wir können nicht immer weinen“

Olga müht sich sichtlich, Fassung zu bewahren: „Wir können nicht immer weinen. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle.“ Dies spürt man sofort bei den drei Freundinnen. Sie können es einfach nicht glauben. „Jede Stunde kann sich etwas in unserem Heimatland ändern“, ergänzt Daria, die als Au-pair nach Deutschland kam.

Rückblick: Olga und Kseniia haben sich kurz nach dem ersten Bombenangriff am Wochenende auf den Weg gemacht und Militärausrüstung zur polnisch-ukrainischen Grenze gebracht – mit dem Transporter. An Bord: Schutzhelme, Polizeiwesten, Schuhe, Socken, Schlafsäcke, energiereiche Lebensmittel und Verbandsmaterial. Sie kauften viele Medikamente und bekamen von einer polnischen Apotheke noch Handdesinfektionsmittel, Masken und Handschuhe geschenkt. Das alles wurde direkt von ukrainischen Offizieren an der Grenze abgeholt.

Es herrscht nach wie vor Fassungslosigkeit

„Wir haben das Meiste in einem Militärshop in Thüringen gekauft“, erzählt die 33-jährige Olga. Rund 18 000 Euro haben die beiden Frauen bereits aus der eigenen Tasche gezahlt. „Wir haben sofort gehandelt“, fügt Kseniia hinzu. In den sozialen Netzwerken konnten Menschen die Hilfsaktion der jungen Frauen mitverfolgen. „Es war der Roadtrip unseres Lebens“, sagt Kseniia, Mutter zweier Kinder. Eine Nacht verbrachten sie in Polen: „Geschlafen haben wir nicht wirklich, eher horizontal gelegen“, ergänzt Olga, die immer noch fassungslos ist und nie damit gerechnet hätte, dass der Krieg diese Entwicklung nimmt. An der Grenze trafen sie auf Kinder, Frauen und alte Menschen, viele voll besetzte Busse, Autos und Krankenwagen.

Innerhalb weniger Tage spendeten so viele Menschen Geld, dass die Frauen nun noch mehr kaufen können. „Wir sind so dankbar für die große Unterstützung, rund 21 000 Euro sind mittlerweile eingegangen“, erzählt Olga weiter. Da die beiden Frauen keine gemeinnützige Gesellschaft gründeten, konnten sie folglich auch keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Deswegen mussten sie einige Spenden ablehnen.

Seit zwölf Jahren lebt Olga in Rostock. Ihre Familie in Cherson, in der Nähe der Krim. Auch die Familien der anderen beiden Frauen leben allesamt in der Ukraine. Daria, die die Unterkünfte und das Auto für die Fahrt organisierte, ist im ständigen Austausch mit ihren Freunden und Verwandten. „Man bekommt regelrecht Panik, wenn jemand mal eine Stunde nicht online ist“, erzählt Daria, die im Juli 2021 das letzte Mal in ihrer Heimat war und sich an diese Momente erinnert. „Dort, wo gerade eine Bombe alles zerstört hat, habe ich mal mit meinem Freund geknutscht. Ich kann es nicht glauben.“

Ihre Familie konnte sie nicht zum Mitkommen bewegen

Olga ergänzt indes: „Wir lachen auch, wir können ja nicht immer weinen.“ Auch Darias Freundinnen in der Ukraine machen mal Scherze, wie ,Ich wollte sowieso eine Diät machen …’“ Ihre Familie davon zu überzeugen, nach Deutschland zu fliehen, konnte sie nicht. Sie alle wollen in ihren Wohnungen ausharren.

Zudem haben sowieso nicht alle Menschen die Möglichkeit, zu fliehen, viele haben gar kein Auto. Und die, die eines haben, stehen manchmal stundenlang in Staus. Sich auf den Straßen aufzuhalten, ist dieser Tage brandgefährlich. Deswegen befinden sich viele Menschen entweder in ihrer Wohnung, in Luftschutzbunkern oder in U-Bahn-Stationen.

Alle aus Kseniias Familie leisten in diesen schweren Tagen Hilfe. Ihre Mutter ist Lehrerin und organisiert die Aufteilung der Menschen in den Schutzbunkern. Ihr Vater ist Zivilpilot und kann den Warentransport mit dem Hubschrauber übernehmen oder Frauen und Kinder per Helikopter retten. Ein Freund ist eigentlich Zahnarzt, der kümmert sich nun um Verletzte und näht deren Wunden. Ihr Onkel ist seit Tag eins im Einsatz.

Am Dienstag dieser Woche erreichten Kseniias Schwägerin und ihr Neffe Rostock. Sie kamen mit dem Auto. Kseniias Bruder blieb zurück. Er meldete sich freiwillig als Soldat für den Kampf gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Als sie darüber spricht, kommen der 30-jährigen Marketingmanagerin die Tränen. Alle sind am Limit. Olga tröstet sie. Kseniia muss sich nun um ihre Schwägerin kümmern und Asyl für sie beantragen. Die Schwägerin denkt nur an ihren Mann und weint. Sie spricht wenig Deutsch. Als studierte Germanistin möchte Kseniia für die kommenden Flüchtlinge ehrenamtlich einen Deutschsprachkurs anbieten, um ihnen eine schnellere Eingliederung zu ermöglichen. Kseniia spricht Englisch, Deutsch, Russisch und Ukrainisch. Zuletzt sah sie ihre Familie im September vergangenes Jahres an ihrem Geburtstag in Rostock.

Bald folgt der nächste Hilfstransport

Am kommenden Mittwoch nun werden Olga und Kseniia gemeinsam mit Olgas Mann erneut zur Grenze fahren und Hilfsgüter überbringen. Darunter Funk- und Nachtsichtgeräte, noch mehr Schuhe, Schlafsäcke und Isomatten für die frierenden Soldaten. Sie erzählen, dass diese draußen schlafen. Teilweise erfrieren ihnen Hände und Füße. Sie gehen draußen auf die Toilette. Es riecht nach Kot und Urin. Andere Möglichkeiten gibt es kaum.

Und trotzdem: „Das normale Leben geht weiter. Kinder werden geboren, Menschen werden krank. Und draußen auf den Straßen explodieren Bomben“, sagt Olga, die die Situation als hoffnungslos bezeichnet. Es gehe nur noch um das Überleben, so die junge Frau.

Von Luisa Schröder