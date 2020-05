Rostock

Anlässlich des Kindertages am 1. Juni sollen kleine Umweltschützer das „Rost Dock“ entern: Die Freiluft-Lounge in Rostocks Stadthafen richtet am Pfingstmontag den zweiten Umwelt-Kindertag aus. Ab 13 Uhr können Mädels und Jungs beweisen, wie fit sie in Sachen Umweltschutz sind. Dafür müssen sie einen Parcours bewältigen.

An verschiedenen Stationen gilt es zum Beispiel, Müll richtig zu trennen oder Aufgaben zum Thema plastikfreie Verpackung zu meistern. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz: Die Teilnehmer fahren mit Pedalos von Station zu Station. Alle, die mitmachen, werden als „Umweltheld“ ausgezeichnet. Am Ende des Tages, gegen 17 Uhr, wird dann im Sandkastenschiff „MS Radisson Blu“ der „Kapitän der Nachhaltigkeit“ getauft.

Im Sandkastenboot „MS Radisson Blu“ wird der Tagessieger gekürt. Quelle: privat

Die „Rost Dock“-Crew um Sascha Hofmann und Samuel Drews haben sich für den Umwelt-Kindertag Verstärkung ins Boot geholt: Kooperationspartner sind der Meeremüllstammtisch, die Initiative „Plastikfreie Stadt“ sowie das Radission-Blu-Hotel.

Vorbeischauen lohnt sich auch, wenn man den Kinderschuhen längst entwachsen ist: Bei Kaltgetränken und Snacks lassen sich auf der Holzterrasse Sonne und Warnowpanorama genießen. Am Abend gibt’s Musik dazu. „Ab 18 Uhr ist die HMT mit der Open-Jam-Session bei uns“, kündigt Sascha Hofmann an.

