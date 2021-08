Rostock

Premiere: Als Alternative zum abgesagten Fischerfest haben die Großmarkt Rostock GmbH und das Rostocker Freizeitzentrum e.V. mit Unterstützung der Ortsbeiräte Reutershagen, Hansaviertel und Gartenstadt am Wochenende erstmals das Kinder- und Familienfest am Schwanenteich organisiert. Für volle zwei Tage wurde die Wiese vor der Kunsthalle in ein waschechtes Kinderparadies mit vielen tollen Attraktionen zum Mitmachen verwandelt.

Großer Beliebtheit durfte sich das aufgebaute Trampolin erfreuen. Fast pausenlos war es in Benutzung. Hoch hinaus ging es dabei für Johann und Theo. Mehrere Minuten lang sprangen und kicherten die beiden Vierjährigen um die Wette. „Das war lustig“, waren sich die Freunde einig, als sie von ihren Müttern Christin Laudan und Anna Herzog wieder in Empfang genommen wurden und sie festen Boden unter ihren Füßen spürten.

Spaß für Groß und Klein

Nur wenige Meter weiter stellen Amelie (8) und ihr jüngerer Bruder Timo (7) ihr Geschick beim Entenangeln unter Beweis. In Rekordzeit fischen sie ein buntes Quietsche-Tierchen nach dem anderen aus dem Becken. „Das ist gar nicht so schwer“, ruft das Mädchen ihrem Papa Jan Schöler zu. Die drei sind am Sonnabend trotz Schmuddelwetter extra aus Sievershagen gekommen, um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen. „Im Hort meiner Tochter haben wir von der Veranstaltung erfahren und gedacht, dass es doch bestimmt schön werden könnte. Die Kinder haben auf jeden Fall ihren Spaß“, so Schöler.

Theo und Johann (beide 4) aus der Innenstadt hopsen auf einem Luftkissen. Quelle: Ove Arscholl

Aber nicht nur bei den kleinen Gästen kam das Fest gut an: „Es ist toll, dass nun immer mehr Veranstaltungen wieder stattfinden können – wenn auch in einem kleineren Rahmen“, sagt Claudia Behrens, die am Samstagnachmittag zusammen mit ihrem Partner und den gemeinsamen zwei Kindern vorbeigekommen ist. „Es tut richtig gut den ganzen Trubel mitzuerleben.“

Buntes Bühnenprogramm bei grauem Himmel

Neben den zahlreichen Angeboten auf dem kleinen Schaustellermarkt durften sich die Besucher ebenfalls über ein buntes Unterhaltungsprogramm mit spannenden Mitmachaktionen freuen. So gaben unter anderem die „Drei Väter“ auf der Bühne die schönsten Kinderlieder zum Besten. Von „Hänschen klein“ bis „Häschen in der Grube“ war alles mit dabei. Wer nicht textsicher war, der klatscht eben einfach im Takt mit.

Kurzweilige Kleinkunst, wie Varieté, Walkacts, ein Puppenspiel, Jonglage, Clownerie und Comedy sorgten zudem für heitere Stimmung rund um den Schwanenteich. Einzig das Wetter wollte den Veranstaltern am Wochenende einen Streich spielen. Doch die Gäste störte das wenig. „Mit der richtigen Kleidung geht das schon“, meint Behrens.

Von Susanne Gidzinski