Familienforschung: Dieser Schweriner brachte selbst einen Grabstein zum Sprechen

Dieser gehört zu den kuriosen Fällen des Karl-Heinz Steinbruch: „Es ist noch gar nicht so lange her, da erhielt ich eine Anfrage eines US-Amerikaners zu einem seiner Vorfahren, der im 18. Jahrhundert in Güstrow lebte. Dieser war wegen Pferdediebstahls hingerichtet worden.

Der Anrufer meinte mit spaßigem Unterton, dass es in den USA fast zum guten Ton gehöre, einen Pferdedieb in der Familie zu haben. Deshalb wollte er unbedingt mehr über diesen etwas anrüchigen Vorfahren wissen.“ Der Mann mit dem kriminellen Vorfahren konnte dank des Schweriner Familienforschers, der auch als Landesfilmarchivar im Filmbüro MV in Wismar tätig ist, seine Ahnenreihe komplettieren.

Lange Erfahrung und weltweite Kontakte

Steinbruch ist eine gefragte Adresse für alle, die mehr über ihre Vorfahren wissen wollen. Denn als studierter Historiker und Archivar und zudem stellvertretender Vorsitzender des Verbandes deutschsprachiger Berufsgenealogen verfügt der 66-Jährige über jahrzehntelange Erfahrung und weltweite Kontakte.

Mehr als 3000-mal begab er sich in den vergangenen 25 Jahren auf die Spur der Ahnen: „Die Mehrzahl der Mails, Briefe oder Anrufe mit Anfragen erhalte ich aus dem deutschsprachigen Raum. Aber auch von den Nachkommen deutscher Auswanderer, die heute auf allen Kontinenten der Welt leben und gern mehr über ihre Abstammung wissen möchten, bekomme ich Nachforschungsaufträge. Diese beziehen sich vorrangig auf Vorfahren, die im 18. und 19. Jahrhundert lebten“, beschreibt Karl-Heinz Steinbruch sein Tätigkeitsfeld.

Ein Drittel der Anfragen kommen aus dem Ausland

Immerhin ein Drittel der Anfragen erreicht ihn aus dem Ausland. Das Gros davon aus den USA. Das verwundert nicht, denn zwischen 1820 und 1928 wanderten sieben Millionen Deutsche dorthin aus. Unter ihnen waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch rund 200 000 Mecklenburger. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bei der Volkszählung im Jahr 2000 in den USA mehr als 50 Millionen Amerikaner angaben, Nachfahren deutscher Einwanderer zu sein.

Obwohl Steinbruch sehr oft Aufträge erhält, sind die wenigsten davon spektakulär. Da wird nach dem Geburtsort der Urgroßmutter, dem Beruf des Großvaters, nach dem Verbleib von Angehörigen gefragt oder nach Erben gesucht. Die Genealogen interessieren aber nicht allein solche Details, sondern vielmehr das soziale Umfeld und die Umstände, unter denen die Gesuchten lebten. Dinge, die über die reine Darstellung der Abstammung hinausgehen. „Deshalb spreche ich auch lieber von Familien- als von Ahnenforschung“, erklärt Steinbruch.

„Alles, was überliefert ist, kann eine Quelle sein“

Weil es also um mehr als nur persönliche Daten geht, müssen die Nachforschungen möglichst umfangreich und tiefgründig sein. Doch worauf stützt sich der Genealoge bei seinen Recherchen? „Alles, was überliefert ist, kann eine Quelle sein“, so Karl-Heinz Steinbruch. Oft muss er Puzzle für Puzzle zusammentragen, ehe sich das Leben der Gesuchten klar umrissen zeigt.

Karl-Heinz Steinbruch erklärt den Besuchern historische Materialien. Quelle: Frank Reichelt

Um ein möglichst umfassendes Bild der Gesuchten zu zeichnen, arbeitet sich der Forscher durch Kirchenbücher und Beichtkinderverzeichnisse, blättert in historischen Gehöftsakten und alten Zeitungen oder liest in hinterlassenen Tagebüchern und vergilbten Briefen.

„Als Quellen für den, der so wie ich speziell in Mecklenburg vorwiegend nach überseeischen Auswanderern forscht, haben besonders die Passagierlisten des Hamburger Hafens und die mecklenburgischen Volkszählungen von 1819 bis 1919 einen unschätzbaren Wert. Auch die im Schweriner Landeshauptarchiv verwahrten mecklenburgischen Kirchenbuchabschriften ab 1876 und die im Landeskirchlichen Archiv befindlichen Kirchenbücher vor 1876 sind sehr hilfreich“, sagt der Familienforscher. Deshalb ist er häufig in den Archiven, aber auch in Pfarrämtern auf der Suche nach einer heißen Spur.

Rostocker war in den USA ein Brigadegeneral

Selbst einen Grabstein brachte er zum Sprechen: „Durch das Foto einer Grabstelle auf dem Walnut Hill Cemetery in Belleville, USA-Bundesstaat Illinois, wurde ich auf Wilhelm Carl Kueffner aufmerksam. Er war ein Auswanderer, der am 27. Februar 1840 in Rostock geboren wurde und 1860 in die USA kam.“ Steinbruchs Nachforschungen ergaben weiter, dass Kueffner es im amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 aufseiten der Nordstaaten vom Sergeanten bis zum Brevet-Brigadegeneral brachte.

Der Rostocker diente zunächst im 9. Illinois Volunteer Regiment und wurde bei den Kämpfen mehrfach verwundet. Gegen Ende des Krieges führte er als Oberst das 149. Illinois Volunteer Regiment und wurde am 13. März 1865 zum Brigadegeneral befördert. Er starb am 18. März 1893. „Das ist solch ein Fall, bei dem es sich lohnen würde, noch mehr in die Geschichte einzusteigen“, meint der Historiker.

Warnung vor Internetgläubigkeit

Angesichts der Tatsache, dass Familienforschung mittlerweile weltweit Konjunktur hat, warnt Karl-Heinz Steinbruch vor der weitverbreiteten Internetgläubigkeit: „Gerade weil ich erlebe, wie bisweilen gearbeitet wird, wie Originalquellen datenbanktauglich zurechtgestutzt und genealogische Zusammenhänge konstruiert werden, kann ich nur empfehlen, jede in einer Datenbank gefundene Information anhand der Originale zu prüfen.“

Der Forscher rät deshalb, bei der Recherche auf Fachleute des Geneaologen-Verbandes zurückzugreifen, von denen jeder sein spezielles Gebiet habe. Er selbst übergibt seinen Auftraggebern am Ende einer erfolgreichen Suche eine Tafel ihrer Vorfahren mit möglichst vielen zusätzlichen Informationen oder in ausführlicher Textform – wenn gewünscht.

