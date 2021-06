Wahrstorf

Es grünt und blüht in den Beeten und Gewächshäusern der Gärtnerei Wahrstorf. Begonien und Männertreu, Husarenköpfchen, Geranien und Schneegestöber – die Auswahl an Balkon- und Terrassenblumen ist groß. Aber auch Kohlrabi, Sellerie, Kohl, Gurken, Tomaten, Zucchini und andere Gemüsejungpflanzen wachsen hier zu Tausenden. Mehr als 50 verschiedene Kulturen werden auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände angebaut. Bernhard Klein führt den kleinen Gartenbaubetrieb unweit von Rostock in dritter Generation und behauptet sich gegen große Gartencenter und Supermärkte.

„Von Hochbeet-Gärtnern können wir nicht leben“

Zweimal pro Woche ist der 58-Jährige mit seinem breiten Sortiment auf dem Wochenmarkt in der Rostocker Südstadt zu finden. Die Kunden schätzen die Qualität der mit viel Liebe aufgezogenen Pflanzen aus der Region. Alles Handarbeit und „nicht aus Honolulu, sondern aus Wahrstorf“, wie Klein immer wieder erklärt. „Aber es wird immer schwieriger“, sagt er mit Bedauern, „von den Hochbeet-Gärtnern können wir nicht existieren.“ Und die Kleingärtner beackern immer weniger Fläche. Zu billig sei das Gemüse in den Supermärkten. „Da kostet ein Kohlrabi 30 bis 40 Cent“, so Klein, „eine Jungpflanze aber schon 25 Cent, wer baut da noch an?“. Das Geschäft mit den Gemüsepflanzen sei nicht einträglich. „Aber wir produzieren, damit die Flächen gut ausgelastet sind“, erläutert der Gärtner.

Christine Pannenburg pflegt die Pflanzen in den Beeten. Quelle: Doris Deutsch

In der kleinen Gärtnerei wird auch selbst Gemüse geerntet. Tomaten beispielsweise werden ab Ende Juni verkauft, „davon leben wir im Sommer“. 16 verschiedene Sorten werden in den Folienzelten angebaut. Kleins Schwester und einzige Angestellte, Christine Pannenburg, ist gerade dabei, die Pflanzen auszugeizen. „Viel Arbeit“, gibt die 56-jährige Diplom-Landwirtin zu. „Man muss schon viel Herzblut mitbringen“, sagt sie, und „ich habe natürlich eine andere Motivation als normale Angestellte, ich möchte, dass der Familienbetrieb weiter Bestand hat.“

Gutes Geschäft mit Balkon- und Beetblumen

Gut läuft das Geschäft mit Balkon- und Beetblumen. Die Hornveilchen und Stiefmütterchen, die Klein selbst ausgesät hat, sind durch. Primeln hat er abgewählt, „da können wir mit den Preisen der großen Konkurrenten nicht mithalten.“ In den Gewächshäusern blühen gerade die Geranien. Gut 10 000 Töpfe hat Klein bestückt. „Jede Geranie muss mindestens zweimal ausgeputzt und von Unkraut befreit werden.“

Dazu kommen etwa 6000 Begonien, die vor allem für die Friedhofsbepflanzung begehrt sind. In verschiedenen Farben gibt es alles, was auf Balkonien blühen kann. Allerdings bemerkt der erfahrene Gärtner auch hier einen Wandel. „Geranien werden zunehmend als altbacken verpönt und Kräuter für Balkonkästen empfohlen“, berichtet er. „Das ist schade.“ Auch alte Bauernblumen wie Nemesien, Levkojen oder Gauklerblumen würden kaum noch nachgefragt. „Häuslebauer kaufen keine Sommerblumen, haben gar keine Bauerngärten mehr.“ Noch bietet er in der Gärtnerei und im Verkaufswagen das komplette Sortiment an.

Hunderte alte Eichen im Gutspark gleich neben der denkmalgeschützten Remise erinnern an die Zeiten als Gutsgärtnerei. Quelle: Doris Deutsch

Etwas versteckt liegt der kleine Gartenbaubetrieb in Wahrstorf, einer der letzten in der Region. Schon immer wurde dieser Standort beackert. „Das war die Gutsgärtnerei“, erzählt Klein, am Fuße jahrhundertealter Eichen waren die Beete nach Westen gut geschützt. Die beheizten Gewächshäuser haben noch immer die originalen Grundrisse und manchen alten Stein. Opa Erich Peter war nach dem Krieg als Flüchtling ins Gutshaus Wahrstorf gekommen. 1949 konnte er als Bodenreformland die Gärtnerei übernehmen und mit Ehefrau Frieda bewirtschaften.

Opa Erich Peter übernahm Gärtnerei als Bodenreformland

Sechs Kinder hatte das Paar, Tochter Elsbeth und ihr Mann Hermann Klein stiegen Ende der 1950er Jahre in den Familienbetrieb ein. „Als Anfang der 1960er die Genossenschaftsgründungen waren, hatten wir Glück, wurden nicht enteignet“, sagt Bernhard Klein, der 1979 in einem großen Gartenbaubetrieb in Rostock-Marienehe den Beruf des Zierpflanzengärtners erlernte und gleich nach der Lehre in die Familiengärtnerei wechselte, die immer in Privatbesitz blieb. „Zu DDR-Zeiten hat uns die Kundschaft das Haus eingerannt, heute laufen wir den Kunden hinterher“, sagt der leidenschaftliche Gärtner.

„Nur mit Selbstausbeutung können wir uns auf dem Markt behaupten“, erklärt Klein, der einen Zwölf-Stunden-Job hat, „an sieben Tagen die Woche“. Doch sein Herz hängt an der Gärtnerei, auch wenn es aus der Familie bislang keinen Nachfolger gibt. „Das ist doch ein Paradies hier“, sagt Klein und schaut über die Beete zu den uralten Eichen. „Das Grundstück bleibt auf alle Fälle in der Familie.“ Aber noch denkt der 58-Jährige ja auch nicht ans Aufhören, will sich mit seinen Pflanzen made in Wahrstorf weiter gegen die Konkurrenz mit Waren vom Großmarkt Hamburg und aus Holland stemmen. Schließlich müssen noch tausende Töpfe bepflanzt werden, die zum Teil noch nagelneu aus DDR-Zeiten stammen. „Hier wird kein Topf weggeschmissen“, betont Klein.

