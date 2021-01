Rostock

Die für den 27. und 28. März geplante Messe Tier & Natur in MV kann auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Bereits im Jahr 2020 konnte die beliebte Familienmesse nicht durchgeführt werden. Sie war die erste Veranstaltung im Landesmessezentrum, die von dem Lockdown im vergangenen Frühjahr betroffen war.

Die letzten Monate haben alle vor besondere Herausforderungen gestellt. Insbesondere die Veranstaltungsbranche hat die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt und beeinträchtigt sie noch immer. „Als Konsequenz der erneuten Verlängerung und Verschärfung der Corona-Auflagen sehen wir uns gezwungen, die Tier & Natur in MV schweren Herzens erneut abzusagen“, erklärt Petra Burmeister, Geschäftsführerin der Rostock GmbH Messen, Kongresse & Events und Veranstalterin.

Zu wenig Zeit zum Planen

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Jedoch stehen die Gesundheit und das Wohl unserer Partner, Aussteller, Besucher und Mitarbeiter an oberster Stelle. Eine Tier & Natur in MV, wie wir sie kennen und lieben, wäre mit dem verbleibenden Zeitfenster ab Mitte Februar leider nicht planbar und umsetzbar“, so Petra Burmeister weiter.

Beratung zur Haltung von Haustieren fehlt

Besonders schwer trifft die erneute Absage die tierischen Vereine und Verbände. Die Mitglieder haben sehr auf einen Messeauftritt gehofft. Denn dort haben sie nicht nur ihre eigenen tierischen Lieblinge präsentiert, sondern die Besucher auch zur Haltung und Pflege der Heim- und Haustiere beraten. Dabei konnte der eine oder andere Besucher auch für die Arbeit im Verein begeistert werden. Dieser wichtige persönliche Austausch bleibt ihnen nun zum zweiten Mal verwehrt. Dennoch wird eine Neuauflage im Frühjahr 2022 geplant.

Von OZ