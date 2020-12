Rostock

Auf die Polizei in Rostock ist in der Nacht zum Mittwoch ein Farbanschlag verübt worden. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere mit Bitumen gefüllte Behälter gegen die Hausfassade des Hauptreviers in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Laut Sarah Schüler, Pressesprecherin der Polizeiinspektion in Rostock, geschah der Vorfall in den frühen Morgenstunden am Mittwoch. „Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von etwa null bis zwei Uhr eingegrenzt werden“, sagte sie. Am Objekt angebrachte Überwachungskameras filmten den Anschlag ihren Angaben zufolge nicht. Zu den Tätern gibt es nach ersten Erkenntnissen noch keine genauen Angaben, auch nicht zum Motiv.

Ähnlicher Vorfall im März 2016

Am Vormittag begann eine Reinigungsfirma mit dem Entfernen der schwarzen hartnäckigen Flecken an der Hauswand. Ein Vorhaben, das mehrere Stunden andauerte. Die Angreifer bewarfen die Außenmauer des Gebäudes von der Hansastraße aus. Die schwarz gefärbte Bitumenmasse beschmutzte die Giebelwand, den Boden davor sowie die Überwachungskameras und Fensterbretter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Einen ähnlichen Vorfall hatte es 2016 gegeben. Im März hatten zwei Täter auf das damals frisch bezogene Polizeihauptrevier mit gelber Flüssigkeit gefüllte Gläser geworfen.

Von Stefan Tretropp