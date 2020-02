Fast 70 Kilo Drogen versteckt: Prozess am Landgericht Rostock gestartet

Rostock

Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich seit Montagnachmittag ein 37-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock verantworten. Dem in Güstrow geborenen Sebastian B. wird vonseiten der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, in Laage (Kreis Rostock) Mitte August 2019 Drogen besessen und einer noch unbekannten Person beim unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geholfen zu haben.

So soll der 37-Jährige in einer Garage insgesamt 3,5 Kilogramm Kokain, knapp 55 Kilogramm Marihuana und mehr als neun Kilogramm Ecstasy-Pillen versteckt haben, um diese später gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Verteidigung braucht mehr Zeit

Seit dem 14. August befindet sich Sebastian B. in Untersuchungshaft, aus der er zu Prozessbeginn nun in Fußfesseln vorgeführt wurde. Über seinen Verteidiger ließ der 37-Jährige erklären, dass er sich „zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern“ werde. Laut Aussage des Anwalts würden derzeit noch laufende Ermittlungen (unter anderem DNA-Gutachten) dazu führen, dass sich keine richtige Verteidigungsstrategie erarbeiten ließe. Auch, um erst kurzfristig zur Verfügung gestellte Akten einsehen zu können, bat die Verteidigung um etwas mehr Zeit. Der Prozess soll nunmehr am Mittwoch nächster Woche fortgesetzt werden.

Von Stefan Tretropp