Fast perfekt: So lief das Beatles-Musical „All you need is Love“ in Rostock 

Es ist der letzte Auftritt der Beatles, als sie am 30. Januar 1969 – fast genau vor 51 Jahren – spontan ein paar Lieder auf dem Dach der Studios in der Londoner Abbey Road spielen. Kurz darauf verkünden sie ihre Auflösung.

Das Musical „All you need is Love“ erzählt die Geschichte von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr, den vier Jungs aus Liverpool, die als The Beatles in nur acht Jahren Musikgeschichte geschrieben haben. Mit eben jenem Dach-Konzert beginnt die Show in der Rostocker Stadthalle, zu der am Dienstagabend fast 1000 Besucher gekommen sind.

Und dann geht es auf eine musikalische Zeitreise in die frühen 60er Jahre, als die Beatles – damals noch mit Pete Best am Schlagzeug – ihre ersten Auftritte in Hamburg hatten. Im legendären Star-Club spielten sie schmutzigen Rock‘n‘Roll von Chuck Berry und Little Richard und hatten den Traum, einmal so groß wie Elvis zu werden. Und so erklingen „Roll over Beethoven“, „Whole lotta shakin‘ goin‘ on“ oder „Rock‘n‘Roll Music“. Die Musicalband trägt Lederjacken.

Zur Galerie Nur acht Jahre lang gab es die Beatles. Von 1962 bis 1970 schrieben sie sich für immer in die Geschichtsbücher der Rock- und Popmusik. Hier zeigen wir, wie die Coverband „Twist and Shout“ mit ihrem Musical „All you need is Love“ in Rostock die Beatles darstellte.

Pete Best gehört übrigens zu jenen Zeitzeugen, die dem Produzententeam des Musicals als Berater zur Seite standen – ebenso John Lennons damalige Ehefrau Cynthia, die Hamburger Fotografin Astrid Kirchherr und Sänger Tony Sheridan. Er war es, mit dem die Beatles ihre ersten Studioaufnahmen machten – als seine Begleitband. Titel wie „My Bonnie“ und „Let‘s dance“ sind damals entstanden – aber auch eine erste Eigenkomposition: „Cry for a Shadow“. All das erzählt das Musical – zum einen mit der Musik, zum anderen mit Hilfe von Erzählern, die in die Rollen von Manager Brian Epstein, oder der Plattenproduzenten Bert Kaempfert und George Martin schlüpfen.

Mit dem Einstieg von Ringo Starr als Nachfolger von Pete Best beginnt dann 1962 die Erfolgsgeschichte. Die ersten eigenen Welthits, wie „I want to hold your Hand“, „She loves you“ und „Love me do“ bringt die Band in Maßanzügen auf die Bühne.

Die Kostümwechsel machen die Zeitreise authentisch. Im zweiten Teil der Show erlebt das Rostocker Publikum schließlich die graubraunen Anzüge der US-Tourneen und die bunten Phantasie-Uniformen aus der Zeit von „Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band“. Hier bringen Howard Arthur (Lennon), Alan Leboeuf ( McCartney), John Brosnan ( Harrison) und Carmine Grippo (Starr) schließlich auch Stücke auf die Bühne, die die Beatles selbst nie live aufgeführt haben – 1966 hatten sie aufgehört, Konzerte zu geben, aber noch bis 1970 Musik veröffentlicht.

Am Dienstag in Rostock war die Illusion eines Beatles-Konzerts aber fast perfekt.

Von Ove Arscholl