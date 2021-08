Fastnet Race: Rostocker Studenten bei weltberühmter Regatta dabei

Rostock

Es ist das größte Offshore-Rennen der Welt: das Fastnet Race im Ärmelkanal und in der Keltischen See. Mit internationaler Beteiligung erfreut sich das von Rolex gesponserte Großevent enormer Beliebtheit. Die Regatta über 608 Seemeilen startet im britischen Solent vor Cowes und umrundet den Fastnet Rock, einen berühmten Leuchtturmfelsen vor der Südwestküste Irlands. Sie endet normalerweise in Plymouth, in diesem Jahr steuern die Segler auf die Ziellinie vor dem Hafen von Cherbourg zu.

355 Boote gingen nach Angaben des Veranstalters, des Royal Ocean Racing Club, am 8. August an die Startlinie. Das Rennen geht über mehrere Tage und ist für Flauten und extreme Wetterlagen berüchtigt. Erstmals haben sich Rostocker Studenten aufgemacht, nicht die Welt, aber den Fastnet Rock zu umrunden. Und sind fast am Ziel angekommen.

Tag und Nacht auf hoher See

Wir treffen Philipp Marinhagen (27) einige Tage vor dem großen Start des Rennens im Gehlsdorfer Vereinsheim. Der Segler übt sich in Gelassenheit, seine enorme Verantwortung für das zehnköpfige Team auf dem Fastnet Race ist ihm dennoch bewusst. Ein Team des Akademischen Segler-Vereins zu Rostock hat sich entschieden: Sie werden mit mehr als 300 Jachten vor den Küsten Frankreichs, Groß Britanniens und Irlands um die Wette segeln. Die 1000 Euro Startgeld hat der Verein übernommen.

Die schnellsten Teams kommen nach ein bis zwei Tagen ins Ziel, andere segeln die Route in etwa vier bis fünf Tagen ab. „Wir wollen es einfach nur schaffen und dabei sein“, erklärt Teamchef Marinhagen und räumt mit Halbwissen auf: „Viele denken, wir segeln ein paar Tage und machen zwischendurch Halt. Realität ist, dass wir etwa vier Tage nur auf dem Wasser verbringen werden.“

Apfelringe bei Starkwind

Zu zehnt manövrieren die Rostocker Studenten ihre Segelyacht „Universitas“, das Flaggschiff des Vereins, durch Ärmelkanal und Keltischer See. Drei Wachen übernehmen das Kommando, wenn andere sich unter Deck ausruhen müssen. „Schlafen kann man am besten, wenn man vor Müdigkeit umfällt“, sagt Marinhagen. Da kümmere ihn auch der Lärm nicht mehr oder die fehlenden Duschen.

Ihr Proviant bestehe aus Dosenravioli, Nudeln mit Pesto, Tütensuppe, Obst und vielen kleinen Snacks. Genug Wasser haben sie an Bord gebracht, Alkohol sei beim Schnellsegeln ein No-Go. Viel mitnehmen müsse man für das Rennen nicht. Geschlafen werde im Schlafsack, Zeit für ein Buch oder das Handy bleibe unterwegs nicht. „Bei Starkwind und extremem Wetter gibt es Apfelringe. Das ist ein Insider“, verrät Marinhagen.

„Segeln ist Gefühl, es gibt keine absoluten Zahlen“

Ihr Schiff hat das Team vorher seeklar gemacht. „Von jetzt an wird der Zustand nur schlechter“, sagt Teamkollege Jannis Kaminski-Reith (28) vor dem Rennen. Die Crew wisse, was es bedeutet, ein Rennen unter enormen Wind- und Wetterbedingungen durchzuführen. Auf die Frage, ob sie Angst vor der See hätten, ersetzten sie Angst durch Respekt. Mit den Wetterbedingungen zu segeln, ein genaues Gespür für das Schiff zu entwickeln und sich frei zu fühlen, mache für Marinhagen und Kaminski-Reith das Segeln aus. „Es gibt keine absoluten Zahlen. Segeln ist ein Gefühl, ist Ausstieg aus dem Alltag“, so Kaminski-Reith. Ihr Schiff „Universitas“ hat einen 21 Meter hohen Mast und ist knapp 13 Meter lang. Am Wind, erklären sie, käme es auf 100 Quadratmeter Segelfläche. Zwei junge Frauen werden das Fastnet Race ebenfalls mitsegeln. Eine von ihnen ist Noa Hassel. Die 20-jährige Biologiestudentin habe das Segeln auf holländischen Traditionsbooten gelernt. „Die größte Herausforderung beim Rennen ist das taktische Segeln im Stromrevier“, sagt sie.

1979: Tragisches Unglück bei Fastnet-Rennen

Im Jahr 1979 endete das berüchtigte Rennen tragisch, als das Regattafeld in einen spät vorhergesagten Orkan geriet. Im Bereich der Labadie-Sandbank ertranken 15 Regattateilnehmer und vier weitere Segler, rund 75 Jachten kenterten. In der Folge wurden die Sicherheitsregeln verschärft und die Teilnehmerzahl beschränkt. Das Fastnet-Rennen von 1979 gilt als größte Katastrophe des Yachtsports.

Um die Gefahren beim Segeln sind sich die Rostocker Studenten bewusst. „Es geht darum, sich zu jeder Zeit richtig einschätzen zu können“, erklärt Marinhagen. Den Helden zu spielen sei bei einem Rennen dieses Formates mehr als unangebracht. „Wir müssen einander vertrauen können, jeder muss mit anpacken, niemand darf sich überschätzen“, stimmt auch Noa Hassel ein. Das Segeln sei auch immer eine Selbsterkenntnis, sagt die Studentin.

Auf der Zielgeraden

Am Donnerstagnachmittag befindet sich die „Universitas“ auf dem Rückweg nach Cherbourg. Über die Website des Veranstalters kann das Schiff geortet werden. Zu Beginn war das diesjährige Rolex Fastnet Race von den ruppigen Bedingungen eines Atlantik-Tiefs geprägt. Der Wind blies zum Teil mit 30 Knoten aus Südwest. Eine unangenehme Welle machte den Seglern zu schaffen: Mehr als 50 Yachten mussten frühzeitig das Rennen beenden.

Insgesamt sind Segler aus 31 Nationen an den Start gegangen. Ein Großteil der Teilnehmer kommt aus Großbritannien und aus Frankreich, aber auch Vertreter aus Japan, Hongkong oder Mexiko sind dabei. Aus Deutschland hatten sich 13 Boote angemeldet. Mit einem neuen Weltrekord kam die Crew der „Maxi Edmond de Rothschild“ um das Skipper-Duo Franck Cammas und Charles Caudrelier ins Ziel: Nur einen Tag, 9 Stunden und 15 Minuten brauchten sie, um das Rennen zu beenden.

Von Lea-Marie Kenzler