Dramatische Aussichten für die Wirtschaft in MV: Bis zum Jahre 2030 wird mit massiven Einbußen in der Hafenwirtschaft rund um Rostock, dem wirtschaftliche Herzen des Landes, gerechnet. Grund ist der Bau der Fehmarnbelt-Querung von Schleswig-Holstein nach Dänemark.

Dadurch werden Warenströme in Nordeuropa neu geordnet. Eine Studie geht im schlimmsten Fall davon aus, dass dies in hafenaffinen Unternehmen zwischen Rostock und Sassnitz bis zu 10 000 Arbeitsplätze kosten und jährliche Umsatzeinbußen von 1,6 Milliarden Euro bringen könnte. Womöglich droht auch der Abbau von Fährverbindungen.

„Die Studie ist sehr beunruhigend“

„Die Studie ist sehr beunruhigend“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rostock, die die Analyse in Auftrag gegeben hat. „Wir müssen uns intensiv damit befassen.“ Wichtig: Man sei nicht gegen die Fehmarnbelt-Querung, müsse sich aber mit den Folgen beschäftigen.

Die haben es in sich: Die Competence in Ports and Logistics GmbH (CPL) aus Rostock, ein Verkehrsplaner, und Prof. Sönke Reise, Verkehrslogistiker der Hochschule Wismar, haben in verschiedenen Szenarien analysiert, welche Folgen die neue Verbindung gen Skandinavien haben könnte. Demnach steigerten sich die Verkehre auf der Querung, die 2028/29 fertig sein soll, ab 2030 „erheblich“.

Im IHK-Bezirk Rostock sei auf der Basis erwarteter Verkehrsströme des Tunnels mit einem Rückgang der Passagierzahlen und der hier durchlaufenden Pkw um fast 50 Prozent zu rechnen. Auf der Schiene werde mit einem Rückgang der Warenverkehre von bis zu 25 Prozent gerechnet – bis zu 210 000 Tonnen in 2030.

CPL habe dies auf der Basis von Datenerhebungen, Interviews mit Unternehmern und Umfragen im Detail durchgerechnet. Einbezogen seien neben direkten auch weiterführende Auswirkungen auf Unternehmen, so Heiko Wenzel, CPL. „Die Fehmarnbelt-Querung hat eine hohe Bahnkapazität“, so Wenzel. Wandern Verkehrsströme ab, „könnte es sein, dass ganze Züge sich hier nicht mehr lohnen“. Für den Planer ist klar: „Die Standort-Attraktivität sinkt, je schlechter die Verkehrsanbindung ist.“

Im schlimmsten Fall sinken Löhne um 375 Millionen Euro pro Jahr

Das bereitet der IHK große Sorgen - auch mit Blick auf die erhoffte Ansiedlung großer Unternehmen im Hafenbereich, so Präsident Strupp. Von Rückgängen betroffen wären vor allem Hafen- und Logistikwirtschaft, produzierendes Gewerbe und Handel.

Konkrete Ergebnisse der Studie: Ohne Fehmarnbelt-Querung könnte die auf Häfen angewiesene Wirtschaft im Nordosten MVs bis 2030 sogar zulegen: Aus 29 500 würden 34 100 Jobs, der Umsatz pro Jahr würde um 0,8 auf 4,8 Milliarden Euro steigen, die Wertschöpfung um 0,5 auf 2,0 Milliarden Euro, die Löhne und Gehälter um 0,3 auf 1,17 Milliarden.

Im Worst-Case-Szenario gäbe es 2030 rund 10 000 Jobs weniger, immerhin 5 000 weniger als aktuell. Der Umsatz sänke auf 3,2 Milliarden Euro - ein Minus zur Prognose ohne Fehmarnbelt um 1,6 Milliarden Euro, Wertschöpfung: minus 750 Millionen - pro Jahr. Löhne: minus 375 Millionen Euro. Ein mittleres Szenario geht bereits von einem Verlust von 7 000 Arbeitsplätzen aus.

Wirtschaft stellt Forderungen an die Politik

Die IHK Rostock würde die Entwicklung mit Macht negativ treffen, schätzt Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries ein. Daher werde bereits an Gegenkonzepten gearbeitet. Auszug aus einem Forderungskatalog an die Politik:

– Aufrechterhaltung der Fährverbindungen von Rostock und Sassnitz/Mukran,

– schnelle Vertiefung des Rostocker Seehafens (Einfahrt) und Einstufung in die höchste Wasserstraßenkategorie;

– Ausbau der Bahnverbindung zwischen Lübeck und Stralsund durch den Bund (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 1);

– Erhalt des Flughafens Rostock-Laage;

– Bessere Anbindung der Häfen an das Hinterland;

– Bahnstrecke Richtung Berlin im Zwei-Stunden-Takt aufrechterhalten, dazu Verknüpfung gen München;

– Ansiedlung weiterer Forschungseinrichtungen des Bundes im Nordosten wie Fraunhofer Institute.

Weitere Bausteine wären eine Direktanbindung des Südhafens Stralsund, der bessere Anschluss des Rostocker Fracht- und Fischereihafens, der Erhalt von Eisenbahnfähren nach Schweden oder die Wiedereinrichtung von Nacht- und Autozügen von MV bis Süddeutschland, die Schweiz und Österreich.

Aber auch einzelne Regionen müssten ihre Hausaufgaben machen. Strupp fordert eine bessere Abstimmung und Kooperation der Hansestadt Rostock mit den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen.

IHK in Schwerin und Neubrandenburg nicht beunruhigt

In anderen Regionen wird der Fehmarnbelt-Tunnel als deutlich weniger bedrohlich angesehen. Laut IHK Schwerin, jahrelanger Befürworter der neuen Verbindung, könnte die Wirtschaft Westmecklenburgs sogar profitieren. „Mit der Fertigstellung der festen Querung werden sich die Verkehrsströme in Nordeuropa verändern“, so Sprecher Andreas Kraus. Daher müsse die Zeit genutzt werden, um MV „auf die veränderte Wettbewerbssituation vorzubereiten“.

Die IHK Neubrandenburg bewertet die Auswirkungen des Tunnels für den Osten des Landes als „eher gering“, so Präsident Wolfgang Blank. Man setze vielmehr auf ein Erstarken des Wirtschaftsraumes Stettin, wovon die Region von Greifswald bis Waren profitieren könnte. Blank versteht aber die Sorgen im Raum Rostock. Es seien „abfedernde Maßnahmen“ und „Investitionen in die Anpassung der Hafeninfrastruktur erforderlich“.

Steckbrief: Ein Tunnel durch den Fehmarnbelt 25 Jahre lang haben die Pläne für und Widerstände gegen die Fehmarnbelt-Querung in Anspruch genommen, zu Jahresbeginn ging es auf dänischer Seite los. Ab 2029 soll ein 18 Kilometer langer Straßen- und Eisenbahntunnel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Er wird die Fahrzeiten zwischen Hamburg und Kopenhagen deutlich verkürzen. Im November 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht im November letzte Klagen von Naturschützern ab. Nun darf auch in Deutschland gebaut werden. Den Tunnel baut Dänemark; Kosten: über sieben Milliarden Euro. Deutschland ist für die Anbindung auf seinem Territorium zuständig, Kosten: 3,5 Milliarden Euro. Laut der dänischen Planungsfirma Femern A/S soll sich der Tunnel durch die Maut refinanzieren. Rund 66 Euro seien für eine Durchfahrt der 18 Kilometer langen Röhre im Auto fällig, für Laster rund 280 Euro. Die Kalkulation stammt allerdings von 2015. Die Fahrt zwischen Deutschland und Dänemark wird laut Femern A/S zehn Minuten mit dem Auto und sieben Minuten mit der Bahn dauern. Höchstgeschwindigkeit für Pkw 110 km/h, für elektrische Züge 200 km/h. Der Tunnelwerde aus einer vierspurigen Autobahn und einer zweigleisigen, elektrifizierten Bahnstrecke bestehen. Bis zu 3000 Menschen sollen direkt beim Bau Beschäftigung finden.

Minister Pegel: Ständig mit Reedereien und Bund im Gespräch

Und was tut die Landesregierung? Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) verweist auf Unterstützung durch den Ausbau von Bahn- und Straßenstrecken als Anbindung der Häfen an das Hinterland. Zudem gebe es Zuschüsse an Kommunen für die Häfen. So habe Rostock 16 Millionen Euro für drei neue Liegeplätze für größere Fähr- und RoRo-Schiffe erhalten. „Darüber hinaus steht die Landesregierung zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Tunnels sowohl mit den in MV tätigen Ostseefährreedereien als auch mit der Bundesregierung im Austausch“, so Pegel. Seine Forderung: Die EU müsse auf die Einhaltung der Wettbewerbsregeln achten.

