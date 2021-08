Feiern nur mit PCR-Test: Das war am Sonnabend vor Rostocks Clubs los

Rostock

Es ist kurz nach 22 Uhr am Samstagabend als Pascal Naujokat und sein Kumpel vor dem LT-Club im Rostocker Hansaviertel ankommen. Seit Tagen haben sich die beiden auf diesen Moment gefreut: Endlich wieder feiern gehen. Doch die ausgelassene Stimmung ist nur von kurzer Dauer.

Weil die Corona-Ampel des Landes für die Hansestadt aktuell auf „Gelb“ steht, gilt in Diskotheken und bei Tanzveranstaltungen seit dem Wochenende die PCR-Testpflicht. Nur, wer einen Nachweis erbringen kann, dass er bereits vollständig geimpft oder genesen ist, darf ungetestet Party machen. Und weil die Freunde weder das eine oder das andere vorweisen können, noch einen entsprechenden Test gemacht haben, müssen sie draußen bleiben.

„Dass es diese Regelung ab sofort gibt, haben wir gar nicht mitbekommen“, sagt Naujokat enttäuscht. Andernfalls hätte der 20-Jährige im Vorfeld einen PCR-Test machen lassen. „Auch, wenn die verhältnismäßig teuer sind, das wäre es mir wert gewesen. Dann eben beim nächsten Mal.“

Mit Tricks an der Security vorbei

So verständnisvoll wie die jungen Männer sind an diesem Abend aber nicht alle. Mit unterschiedlichen Tricks versuchen sich einige Menschen Zutritt zu den Veranstaltungen zu verschaffen. So unter anderem Jule und Chris aus Hamburg. Zwar sind beide doppelt geimpft, ihre zweite Injektion allerdings noch keine zwei Wochen her. „Wir dachten, ein einfacher Test würde ausreichen“, sagt Jule.

Ob sie nun den Heimweg antreten, verneinen die beiden mit einem heftigen Kopfschütteln. „Wir werden es einfach so probieren. Was sollen wir denn anderes machen.“ Die Verunsicherung steht ihnen jedoch wie ins Gesicht geschrieben. Nach einer kurzen Beratung mit ihren Freunden verlassen sie das Gelände – kommen aber kurze Zeit später mit einem breiten Grinsen im Gesicht wieder. Beide halten sie den Türstehern etwas vor die Nase und betreten den Club.

Ein junger Mann tut es ihnen gleich. „Ich bin ja nicht blöd und gebe so viel für einen Test aus“, sagt er und reiht sich ebenfalls in die Warteschlange am Einlass ein. In seiner Hand das Ergebnis eines einfachen Antigentests. „Wir werden sehen, ob das auffällt.“ Nur wenige Minuten später wird er auch schon vom Sicherheitspersonal herangewinkt. Ein kurzer Blick auf sein Handydisplay und dann das: Er darf ebenfalls die Räumlichkeiten betreten. Mit einem Nicken signalisiert ihm der Türsteher: „Alles in Ordnung.“

Zwischen Frustration und Verständnis

Anders sieht es im LT-Club aus. Sicherheitschef Matthias Pflugradt kennt die zahlreichen Tricks der Partygäste. Entweder sie versuchen sich mit einem einfachen Test hineinzuschmuggeln oder sie zeigen den Impfpass eines Freundes vor. Aus diesem Grund lässt er sich neben dem Impfpass zusätzlich den Personalausweis oder einen Reisepass zeigen. An ihm kommt keiner vorbei, der sich nicht ausweisen kann.

Gleich mehreren Feierwilligen muss er an diesem Abend den Eintritt verwehren. Am Vorabend seien es sogar um die 200 gewesen. „80 Prozent der Leute haben Verständnis dafür, dass wir so genau kontrollieren. Sie wissen, dass wir nur umsetzen, was vorgeschrieben wird.“ Nur einige wenige seien uneinsichtig und würden ihren Dampf ablassen. Doch davon lässt sich Pflugradt nicht beirren.

Mit Sicherheit ausgelassen feiern

Vor dem „Zwischenbau“ hat sich Daniel Volkmann mit seinen Freunden getroffen. Gemeinsam wollen sie am frühen Abend bei einem Metal-Konzert abfeiern. Der Kieler befürwortet die neue Regelung für Rostocks Diskotheken und bei Tanzveranstaltungen – würde sogar die bundesweite Einführung von 2 G bevorzugen. „Das Impfangebot war schließlich für alle da und ist es noch. So wäre es für alle Beteiligten sicherer.“

Sicherer dank der PCR-Testpflicht fühlen sich auch Julia Schröder und Benjamin Schmidt bei ihrem Besuch in Helgas Stadtpalast. Sie selbst sind schon vollständig durchgeimpft und genießen ihre dazugewonnene Freiheit. „Man kann sich viel ungezwungener mit den anderen unterhalten, weil man sich keine Sorgen machen muss, dass sie doch an Corona erkrankt sind. Das ist viel schöner so“, sagt die 35-Jährige. Schmidt stimmt ihr zu.

Betreiber hatten kaum Zeit zum Reagieren

Paul Uhlitzsch, Geschäftsführer von Helgas Stadtpalast, ist erleichtert, dass seine Gäste die neue Verordnung so gelassen sehen. Nichtsdestotrotz hätte er sich gewünscht, dass man diese nicht so kurzfristig umgesetzt hätte. „Ständig wird über aber nicht mit uns gesprochen. Wieder einmal hatten wir kaum Zeit, um auf die neue Situation zu reagieren“, sagt er. „Wenn es jetzt, wonach es ja schon aussieht, auf 2 G hinaus läuft, sollte man zumindest von der Beschränkung der Besucherkapazität auf 50 Prozent absehen. Das wäre dann nämlich nicht mehr gerechtfertigt.“

Von Susanne Gidzinski