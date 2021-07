Rostock

Riesige Müllberge am Morgen danach, Wiesen und Hauseingänge, die als Toiletten missbraucht wurden, Sachbeschädigung, Vandalismus und ohrenbetäubender Lärm: Die Massenpartys vor allem am Wochenende, bei denen 2000 und mehr Jugendliche und Heranwachsende mit lauter Musik feiern, sind für viele in Rostock ein Ärgernis. Und nicht nur das: Durch die nahe Straße Am Strande sind sogar tödliche Unfälle möglich, wenn Feiernde blindlings auf die Fahrbahn laufen. Jetzt reagiert die Stadt mit einem Ultimatum und einer Reihe von Maßnahmen.

Aber was sagen eigentlich die Feiernden dazu? Die OZ hat nachgefragt. Donnerstagabend 20 Uhr. Die Sonne leuchtet tieforange. Rund um die Steinstufen zwischen Hafenmeisterbüro und Segelboothafen sitzen und stehen schätzungsweise 100 junge Leute. Studenten spielen Wikingerschach. Fast jede Gruppe hat eine Musikanlage mitgebracht. Die Größe reicht von sehr klein bis zum doppelten Bierkastenformat. Noch ist die Musik leise, der Abend ist jung. Mixgetränke, Wein- und Wodkaflaschen werden herumgereicht. Die Stimmung an diesem frühen Abend wirkt entspannt und friedlich.

„Wir wollen feiern“

„Wenn ich hier lang gehe und es liegt alles voller Müll, finde ich es selber scheiße“, sagt Flo. Deshalb achte er darauf, keinen Abfall liegen zu lassen. Der 18-jährige Dachdeckerlehrling ist mit seinen Freunden von der Berufsschule hier. Eine Gruppe Mädchen, die alle etwas jünger sind, hockt daneben. Die Aufregung um die Feierei sei übertrieben, finden alle. „Die Jugendlichen wollen feiern“, meint Flo. Nach mehr als einem Jahr eingesperrt sein sei das Bedürfnis, mal richtig Party zu machen, einfach riesengroß.

Früher Donnerstagabend im Rostocker Stadthafen: Noch hat die Party nicht begonnen. Quelle: Martin Börner

Sie berichten, das viele von ihnen ihren 18. Geburtstag schon nicht feiern konnten. Und die Clubs hätten ja auch nur mit Einschränkungen geöffnet. Deswegen gehen sie zum Hafen. „Das wird ein guter Sommer“, ist Floh überzeugt. Ein Alkoholverbot bringe nichts, das ließe sich ja ohnehin nicht durchsetzen. Gewalt hätten sie im Stadthafen bisher nicht erlebt, meint Floh. Außerdem sei ja regelmäßig die Polizei da und passe auf.

Bisher 18 Strafanzeigen

Die Polizei ist nach eigenen Angaben an den Abenden von Donnerstag bis Sonnabend ständig an den Party-Hotspots im Stadthafen präsent. An diesem Dienstag ist sie nicht zu sehen, vielleicht ist es ja noch zu früh. Von Ende Mai bis zum vergangenen Wochenende nahmen die Einsatzkräfte insgesamt 18 Strafanzeigen auf, darunter fünf wegen Körperverletzungen und vier aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem stellten die Beamte drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen und sprachen insgesamt 26 Platzverweise aus.

Ein paar Hundert Meter weg von Flo und seinen Freunden, an der Kaikante unter den Kränen, feiert eine andere Gruppe. Fünf junge Männer und Frauen aus Rostock und dem Landkreis. „Wir achten darauf, dass wir unseren Abfall in den Mülleimer werfen“, sagt Sabrina aus Rostock. Allerdings könnten es mehr Behälter sein, findet Laurenz (19) aus Bützow. Was die Stadt ja jetzt ändern will. Alle in der Gruppe haben diesen Sommer Abi gemacht, jetzt wollen sie etwas erleben. Verbote halten auch sie für unangemessen. Dass Anwohner von dem Rummel genervt sind, können sie aber auch verstehen.

Woanders ist es auch laut

„Das gibt es woanders doch auch“, sagt ein Mann, der am nächsten Kran mit Freunden grillt und Bier trinkt. Er habe lange am Neuen Markt gewohnt und sich regelmäßig über den Krach der Feiernden geärgert. Für das Partybedürfnis der Jugendlichen habe er Verständnis, obwohl ihm die Massen manchmal selbst unbehaglich sind. Verbote ließe sich aber nur mit massivem Polizeiaufgebot durchsetzen, glaubt der Mann.

„Dann stehen bei der nächsten Montagsdemo noch mehr Leute mit dämlichen Schildern auf dem Neuen Markt“, sagt die einzige Frau in der Runde. „Nach diesem letzten Jahr über Sperrbereiche zu sprechen, das geht überhaupt nicht“, findet die Mittdreißigerin.

Von Gerald Kleine Wördemann