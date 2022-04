Rostock

Die nackten Füße ragen aus der Badewanne. „Ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal gewaschen habe“, sagt Jan „Monchi“ Gorkow und lacht. Es ist genau diese entwaffnende Ehrlichkeit, die Freunde und Fans an ihm schätzen. Denn die Szene entstammt nicht etwa dem Badezimmer in seiner Rostocker WG, sondern findet auf der Bühne des Volkstheaters statt, wo der Frontmann der Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ am Donnerstag aus seinem soeben erschienenen Buch „Niemals satt“ liest.

„Konnte mir die Schuhe nicht mehr zubinden“

Zuvor hatte er sich bis auf die Unterbuxe entblättert und war in die Wanne gestiegen. „Viele Texte habe ich in der Badewanne geschrieben“, erklärt er. Mit 182 Kilogramm sei es nicht immer leicht gewesen, eine Wanne zu finden, in der das Wasser noch seinen Bauch bedeckte. Er erzählt von Plastestühlen und Klobrillen, die unter ihm zerbrachen. Von Flip Flops, die er im Winter trug, weil er sich die Schuhe nicht zubinden konnte. Von Läden für Mollige mit schrägen Namen wie „Mollywood“. Aber auch von Morddrohungen, weil er sich mit seiner Band seit Jahren gegen Nazis stark macht. Von dem Leben auf Tour an mehr als 200 Tagen im Jahr, dem psychischen Druck und seinem Ventil: Dem maßlosen „Fressen“ und „Saufen“ bis zur absoluten Selbstzerstörung. „Mein Leben in den letzten 20 Jahren war Wahnsinn“, sagt er. „Irgendwo zwischen scheiße und geil. Vieles war genial, manches einfach zu krass.“ Dazwischen fliegen Süßigkeiten von der Bühne.

Gorkow macht das, was ein guter Schauspieler tut: Er unterhält den – erstmals unter 2G- Bedingungen – mit 506 Besuchern bis auf den letzten Platz ausverkauften Saal. Auch seine zweite Lesung einen Tag später ist ausverkauft. Aber der 34-Jährige ist kein Schauspieler. Er ist echt. Sein Buch ist ungeschönt und ehrlich und spart auch unschöne Details nicht aus. Gerade das macht es so authentisch. Oft bleibt einem das Lachen im Halse stecken – zu groß ist der Leidensdruck, der hinter seinen Geschichten steckt. Dass er es geschafft hat, in einem Jahr 65 Kilogramm abzunehmen, ist (s)eine persönliche Erfolgsgeschichte, die er nun Schwarz auf weiß in den Händen hält. Trotzdem feiert er sich nicht selbst. Er habe jeden Tag Angst, wieder zuzunehmen, verrät er.

Fans und Freunde gehen mit Gorkow durch „dick und dünn“

Dass Freunde, Familie und Fans trotzdem hinter ihm stehen und mit „Gorkow“ im wahrsten Sinne des Wortes durch „dick und dünn“ gehen, zeigt die familiäre Stimmung im Saal. Gorkows Mutti liest einen handgeschriebenen Brief vor, den sie ihrem Sohn geschrieben hat. Zwei Kumpels dürfen zwischenzeitlich in der Wanne und im Sessel von Oma Annemie auf der Bühne fleezen und Hochprozentiges süffeln, während Gorkow liest. Fast wirkt es, als würde man mit dem 34-Jährigen im heimischen Wohnzimmer sitzen und einen netten Plausch mit seiner Familie halten. In Jarmen, wo es ihm gut geht, enden auch sein Buch und die knapp zweistündige Lesung. „Alles, was ich mit 182 Kilo nicht konnte, werde ich nachholen. Eines Tages werde ich bestimmt auch paragliden, schreibt er. „Denn eins sei Fakt: Ich hab noch so viel Hunger auf’s Leben und ich bin niemals satt.“

Von Stefanie Büssing