Feldsteine gegen Falschparker bei Warnemünde: Stadt stellt sich quer

Diedrichshagen

Der Waldweg in Diedrichshagen führt direkt Richtung Küstenwald und Strand. Und obwohl sich wenige Hundert Meter rechts und links des Weges große Parkplätze befinden, wurde der Weg in dieser Saison immer wieder zugeparkt. Da die Stadt das Problem nicht löst, handelten die Anwohner auf Eigeninitiative – mit Feldsteinen.

„Der Weg ist verkehrsberuhigt, sehr schmal und eine Feuerwehrzufahrt“, sagt Irmin Stintzing. Der Anwohner von Diedrichshagen und seine Nachbarn beobachteten in den letzten Jahren, dass die Straße vermehrt von Urlaubern und Rostockern als Parkfläche missbraucht wurde. Denn der Weg sei ein weißer Fleck auf der Karte des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Kontrollen haben hier nur sehr selten stattgefunden und zahlreiche Strandbesucher konnten ungeahndet am rechten Rand des Weges parken.

Streife auf Zuruf

Das war jedoch nicht immer so. „Die letzten Jahre hatten Baumstämme am Wegesrand gelegen, die das Parken verhinderten“, sagt Stintzing. Diese seien über die Zeit jedoch zunehmend verrottet und wurden entfernt. Die Folge: Der Weg wurde auf ganzer Länge als Parkfläche genutzt. Die Anwohner hatten daraufhin auch den KOD zu Hilfe gerufen, der den Weg auch bestreifte, jedoch nicht regelmäßig, sondern nur auf Zuruf, wie Stintzing sagt.

Die angespannte Parkraumsituation sowie die vorhandenen Personalressourcen würden eine Schwerpunktorientierung erfordern, teilt der kommunale Ordnungsdienst mit. Darüber, ob der Waldweg einen Schwerpunkt dargestellt hat, schweigt das Amt sich aus. Man führe regelmäßig Kontrollen durch. Das Amt liefert Zahlen: „So wurden im genannten Bereich seit 1. Juli insgesamt 42 Verwarngeldangebote verfügt und vier Fahrzeuge abgeschleppt.“ Des Weiteren verweist das Amt auf die Möglichkeiten, Verstöße beim Stadtamt anzuzeigen.

Feldsteine mit Erfolg

„Das finde ich im höchsten Maße unbefriedigend“, sagt Stephan Porst, stellvertretender Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde. Die Anzahl der Verwarngelder, die in diesem Zeitraum dort erhoben wurden, würden ja eindeutig zeigen, dass Bedarf bestehe. Er fordert Maßnahmen – auch vor dem Hintergrund, dass der KOD nicht in der Lage sei, regelmäßig Kontrollen an diesem äußeren Rand Rostocks durchzuführen.

Bereits im April haben die Anwohner eigeninitiativ gehandelt. Am rechten Wegesrand legten sie genau wie auch am linken Feldsteine aus. „Das war ein Erfolg“, berichtet Stintzing. In der Folge parkten keine Autos mehr an dieser Engstelle und auch der Verkehr beruhigte sich – bis im Sommer ein Lkw des Rostocker Tiefbauamtes anrollte. „Die haben alle Steine aufgeladen und wieder entfernt“, sagt Stintzing.

Feldsteine: Eine echte Unfallquelle?

Das Tiefbauamt erklärt sich: „Das Setzen von Feldsteinen auf öffentlichen Verkehrsflächen, und dazu gehört auch der Bankettstreifen, sind als Absperrelemente oder Platzhalter weder geeignet noch zulässig, somit nicht genehmigungsfähig.“ Vielmehr würden sie eine Unfallquelle darstellen. Das Amt sei verpflichtet diese Störungen der Verkehrssicherheit zu entfernen.

In der Straße gelte das absolute Halteverbot und das einzige Mittel, das Falschparken hier zu unterbinden seien nun mal regelmäßige Kontrollen des Ordnungsdienstes. Denn für Absperrbügel oder andere Sicherungselemente würden im laufenden Haushalt nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen.

„Einfach“ schenken?

Doch Irmin Stintzing gibt sich damit nicht zufrieden. Seine neue Idee: „Ich schenke der Stadt einfach 50 Recyclingpoller, die dort dann aufgestellt werden können.“ Doch ganz so einfach ist auch dies nicht. Denn laut Tiefbauamt würden die 50 angebotenen Recyclingpfähle nicht ausreichen um den gesamten Waldweg zu sichern. Außerdem benötigen diese Reflektionsstreifen zur besseren Sichtbarkeit.

Und: Wenn Stintzing der Stadt so etwas schenken wolle, müsse nach dem Kommunalverfassungsgesetz von MV die Entscheidung je nach Höhe der Zuwendung vom Oberbürgermeister, dem Hauptausschuss oder der Bürgerschaft getroffen werden. Außerdem müsse er eine Prüfung durchlaufen, die sicherstellt, dass er keine kriminellen Absichten mit der Schenkung verfolgt.

Transparente Zuwendungen Seit 2011 sollen Verfahren über die Annahme von Zuwendungen transparenter sein. Übertrifft die Zuwendung den Wert von 1000 Euro, muss der Hauptausschuss, beziehungsweise die Gemeindevertretung oder wie in Rostock die Bürgerschaft darüber entscheiden. Damit juristisch eine Vorteilsnahme ausgeschlossen werden kann, folgt eine strafrechtliche Überprüfung der jeweils schenkenden Person. Die Fachämter legen dabei eigenständig fest, welche Überprüfungen im Falle des Zuwendenden erforderlich sind. Jährliche Berichte über erhaltene Zuwendungen muss die Gemeinde der Rechtsaufsichtsbehörde übergeben.

