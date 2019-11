Dreharbeiten in Rostock: TV-Koch grillt auf dem Neuen Markt Wildschwein

Rostock

Eine große Traube von Menschen bildete sich am Donnerstagmorgen auf dem Rostocker Wochenmarkt, umkreist von Kameras und Fernseh-Equipment, in der Mitte der Koch Rainer Sass. Der Norddeutsche Rundfunk war zu Gast in der Hansestadt und drehte über mehrere Stunden eine neue Folge für die Kochsendung „So isst der Norden“.

Bereits sechs Staffeln hat der beliebte NDR-Koch in sämtlichen Regionen des Bundeslandes gedreht. Immer wieder besucht er die Wochenmärkte in Norddeutschland. Dieses Mal folgten Sass und Regisseur Florian Kruck den Vorschlägen der Rostocker und besuchten die Stadt an der Ostsee.

Rostocker Unternehmer kochen mit Sass

Während der Recherche für die Sendung, die am 8. Dezember ausgestrahlt wird, waren Rainer Sass und Florian Kruck auf der Suche nach kulinarischen Orten und Idealisten, wie der Regisseur berichtet. Diese Idealisten waren Stefan Pistol, ein Rostocker Fleischer, sowie Jörg Evers, der in seiner Feinkostmanufaktur vor allem auf regionale Produkte in der Herstellung setzt. Die beiden Unternehmer standen mit Rainer Sass vor der Kamera und haben Gerichte wie gefüllten Wildschweinbauch zubereitet und Gemüse eingeweckt. Das alles vor den Augen vieler Rostocker.

Nicht nur die Hansestädter kommen an diesem morgen ins Staunen, auch der NDR-Koch schwärmt – und zwar von Rostock:„Das ist so eine schöne Stadt, die Märkte passen wunderschön dazu und natürlich auch die Norddeutschen, die wir lieben. Das ist hier noch ein bisschen urig und bietet Abwechslung, das bekommen wir im „Westen“ so nicht hin. Ich bin verliebt in Rostock.“

