Rostock

Im kommenden Jahr soll sich der Strand von Warnemünde wieder in eine Konzertarena verwandeln. Vor fünf Jahren fand das letzte Open Air Festivaldort statt. Zehntausende feierten mit dem NDR. 2020 will nun die Ostseesparkasse eine große Party veranstalten. Wer der Menge am 24. Juli einheizen wird, ist noch offen. Vier Auftritte sind geplant, einer davon soll Künstlern aus der Region vorbehalten sein. Über die anderen sollen auch die Hansestädter mitbestimmen.

Mark Forster , Johannes Oerding und Silbermond liegen vorn

Die OSTSEE-ZEITUNG hat eine Umfrage mit 16 Starsgestartet. Bisher haben mehr als 300 Leser ihr Votum abgegeben. Dabei liegt Mark Forster mit 34,7 Prozent vorn. Dahinter folgen Johannes Oerding (28,4 Prozent) und Silbermond (27,8 Prozent). Doch Clueso (27,2 Prozent) und Glasperlenspiel mit 24 Prozent sind ihnen auf den Fersen. Wer lieber Lea, Stefanie Heinzmann, Revolverheld oder einen ganz anderen Künstler erleben will, kann noch seine Stimme abgeben.

Hier

geht es zur Umfrage

Von OZ