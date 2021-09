Rostock

Kaum erklingen die ersten Töne von „Der Himmel über uns“ der Band Dritte Wahl, hält es kaum noch einen der 2000 Zuschauer auf seinem Sitzplatz. Die Fans springen auf, tanzen vor oder auch auf ihren Stühlen oder bewegen sich in der langen Schlange an der Bierbude im Takt. Alle singen laut mit, filmen das Geschehen, trinken Bier. Der Großteil der Fans trägt Fan-Shirts, die Schlange am Merchandise-Stand ist lang.

Die Punkrockband ist am Sonnabend im Rostocker Iga-Park aufgetreten – Heimspiel für die Rostocker. „Wir haben extra eine Iga-Park-Hymne, die vor jedem Konzert, das hier stattfindet, gespielt werden sollte“, sagt Frontmann Gunnar Schroeder. „Und wir stellen uns vor – wenn die vor einem Konzert von Joris oder Helene Fischer gespielt wird – wie alle sagen, dass das der schönste Song des Abends war.“

Klare Statements

Die Fans bekommen an diesem Abend nicht nur den neuen Hit „Ali Baba“, sondern auch altbekannte und gesellschaftskritische Texte zu hören. „25 Cent – wenn Du Glück hast auf dem Grund der nächsten Tonne irgendwo, 25 Cent – es fühlt sich jedes Mal so an, wie ein Griff ins Klo“, heißt es etwa in dem Song „25 Cent“. „Es kann nicht sein, dass in einem reichen Land wie Deutschland Rentner Flaschen sammeln müssen“, kritisiert Schroeder.

Dass die Band – in vielen verschiedenen Angelegenheiten – klar Stellung bezieht, gefällt Jana Heese. „Am Schönsten ist aber, dass sie sich immer wieder klar gegen Rechts positionieren und ein klares Statement setzen. Dieses Statement haben wir auch“, sagt sie. Die Rostockerin ist seit vielen Jahren Fan, schätzt die Bodenständigkeit der Musiker.

Heiratsantrag auf der Bühne

Großer Fan seit vielen Jahren ist auch Berit Streit. „Ich bin durch einen Cousin auf die Band aufmerksam geworden – das war 1994“, sagt sie. Seitdem verpasst die Stralsunderin kaum ein Konzert. „Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich die Band schon live gesehen habe“, sagt sie. „Man lernt immer wieder neue tolle Menschen kennen durch die Band. Es ist wie ein großes Familienfest.“

Den Freundinnen gefällt, dass die Musiker immer wieder direkt mit den Zuschauern interagieren. So werden das Konzert Grußbotschaften übermittelt, Fans direkt angesprochen. Unter großem Jubel tritt schließlich ein Fan – ein Sandkastenfreund eines Bandmitglieds – auf die Bühne, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen.

Glücklich, hier zu sein

Rund zwei Stunden dauert die Show. Mitgesungen wird auch bei „Zum Licht empor“ – „Das, was man sucht, ist oft gar nicht so weit weg von dem, wo man sich gerade befindet.“ Mit diesen Worten moderiert Schroeder den Hit an. Susanne Geitz, die extra für die Band aus Brandenburg angereist ist, stimmt zu. Sie ist froh, im Iga-Park zu sein. „Die Stimmung ist super, ausgelassen und entspannt“, sagt sie. Egal auf welchem Konzert in Deutschland man sei – man treffe immer Freunde und Bekannte. „Vor zehn Jahren wurde ich mitgeschleppt von Freunden.“ Nun fährt sie selbst durch die Republik, um ihre Idole zu sehen. „Das nächste Mal sehe ich sie in Halle.“

Von Katharina Ahlers