Fête de la Musique: So lief das Straßenmusikfestival in Rostocks Bars 

Lena Amtsberg kommt das alles unwirklich vor. „Für uns ist das der erste Auftritt seit einem Jahr“, sagt die Musikerin vom Ukulelen-Duo „Ñañas“. „Das kommt aus dem Spanischen und steht für Schwestern“, erklärt die 24-Jährige den Namen. Ihre Partnerin Katharina Wieben war zuletzt jedoch eine Zeit lang weg – und dann kam die Corona-Pandemie. „Wir mussten deshalb zwei Auftritte absagen“, berichtet Lena Amtsberg.

Am Sonntag hat das Duo nun jedoch wieder die Möglichkeit bekommen, vor Publikum zu spielen. Bei der „ Fête de la Musique“. In vielen Städten ist das traditionelle Straßenfestival ausgefallen oder ins Internet verlegt worden. In Rostock gab es eine andere Idee: „Da wir durch die aktuelle Situation kein Straßenmusikfestival durchführen können, haben wir die Musik einfach dorthin geholt, wo wir sie alle in sicherem Abstand genießen können: in die Restaurants“, sagt Robert Jaudzims. Der 30-Jährige ist Vorsitzender des Vereins „Fête Rostock“, der das Festival im Auftrag der Stadt organisiert hat.

Sieben Lokale beteiligen sich

Jaudzims steht am Rostock Dock im Stadthafen, während im Hintergrund sphärische, entspannte Live-Musik läuft. Die Besucher sitzen in Liegestühlen und genießen ihre Cocktails. „Meine größte Sorge war, dass die Leute nicht den Mindestabstand einhalten. Aber alle sitzen mit Abstand auf ihren Stühlen und genießen die Musik“, sagt der Organisator. Insgesamt sieben Locations beteiligen sich in diesem Jahr an der Veranstaltung in der Innenstadt.

Zur Galerie Das Straßenmusikfestival ist in diesem Jahr in Cafés und Bars verlegt worden. Die Besucher genossen die Live-Musik zum längsten Tag des Jahres bei Essen und Cocktails.

Die Idee der „ Fête de la Musique“ kommt aus Frankreich. Das Fest begann 1982 in Paris dank einer Kulturkampagne und wird inzwischen weltweit immer am 21. Juni in mehr als 540 Städten gefeiert wird. Die Fête ist generell kostenlos. In diesem Jahr ist aber um Spenden gebeten worden. Hintergrund ist die Corona-Krise. „Musiker und Gastronomen sind stark getroffen“, sagt Jaudzims.

Endlich wieder Kultur in Rostock

Gittarrist Oliver Herlitzka kann das bestätigen. „Durch Corona wurde vieles abgesagt. Zwar sind die Veranstaltungen nun größtenteils auf nächstes Jahr verlegt worden, aber die Saison ist weg. Das ist schon schwer für uns“, schildert der 29-Jährige. Zum Glück seien inzwischen wieder Auftritte in kleinen Runden möglich, wie draußen am Café Weidenberger in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Gemeinsam mit Bassist Andreas Böhm und Schlagzeuger Jorge Schlüter spielt er hier Jazz-Standards. „Für uns ist es eine super tolle Möglichkeit, wieder Kultur anzubieten“, sagt Herlitzka.

Radost Saß und Julian Müller lauschen den Klängen des Jazz-Trios. Sie sind gemütlich ineinander gekuschelt. „Uns gefällt die kleine Location und dass hier nicht so viele Leute sind“, sagt Radost Saß. Julian Müller hatte es zum Anfang noch für verschmerzbar gehalten, dass wegen Corona so vieles ausgefallen ist. „Zumal das ja aus gutem Grund passiert ist“, sagt er. Aber jetzt, wo die kulturellen Angebote wieder zurückkehren, merke er schon, „wie sehr das gefehlt hat“.

Bitte um „norddeutsche Freude“

Zwischen Stadtkind und Warmbad legen DJs Musik auf. Normalerweise haben die beiden Bars sonntags geschlossen. „Für uns war aber klar, dass wir die Aktion mitnehmen. Auch um wieder mehr Präsenz zu zeigen“, sagt Lena Brandt, Inhaberin des Warmbads. Stephanie Maass vom Stadtkind betont: „Für Musiker und Gastronomen ist das ein gute Sache.“

Maass erinnert ihre Besucher immer mal wieder daran, an den Mindestabstand zu denken. „Wir müssen uns zurückhalten und ,norddeutsche Freude’ zeigen“, sagt die blonde Frau und lacht. Wegen der hohen Corona-Auflagen erreicht sie aktuell im Inneren ihres Lokals gerade einmal eine Auslastung von 35 Prozent. Die Außengastronomie ist daher enorm wichtig für sie. „Und die Fête de la Musique bietet da eine sehr schöne Abwechslung.“

