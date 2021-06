Rostock

Wieder richtig Party machen und ausgelassen tanzen: Darauf haben viele Rostocker schon lange sehnsüchtig hingefiebert. Am Montag – dem längsten Tag des Jahres – ist ihr Wunsch nach Monaten des Wartens schließlich in Erfüllung gegangen. Dann nämlich lud die Fête de la Musique an sechs Standorten zu verschiedensten Konzerten ein.

In der Szene-Bar „Rost Dock“ trafen sich am Abend Susann Glandien und ihre beiden Freundinnen. Schon früher sind sie zur Sommersonnenwende durch die Hansestadt gezogen, um den verschiedensten Künstlern zu applaudieren. Doch in diesem Jahr – da waren sich die drei Frauen einig – war es etwas ganz Besonderes. „Es ist das erste Mal nach anderthalb Jahren, dass wir wieder Livemusik genießen können. Wir waren schon richtig ausgehungert“, sagt die Rostockerin, während sie dem Duo Dyess lauscht. Ihre Freundin ergänzt: „Endlich ist in der Stadt wieder etwas los.“

Spaß für Groß und Klein

Zeitgleich ging es in der Manege des Circus Fantasia rund. Nacheinander heizten Die Verpailers (Indie Rock), Modicum of Hope (Pop Rock), Terrifying High Clouds (Rock/ Rap/Funk), Luna Soul (Funk/Indie/ Soul) und Inspierty (Post Rock) dem Publikum ein. Kaum ein Besucher, der seinen Körper nicht im Takt der Musik bewegte. „Es ist so cool hier“, sagt die kleine Emma, als sie gemeinsam mit ihrer Mutter und dem kleinen Bruder das Zelt betritt.

Zur Galerie Die Fête de la Musique und eine Open-Air-Silent-Disco lockten am Montagabend tausende Besucher in die Rostocker Innenstadt und den Stadthafen. Die Stimmung war ausgelassen.

Je weiter der Abend fortschritt, desto voller wurde es an den einzelnen Standorten. Tausende Rostocker genossen die laue Sommernacht im Freien. So auch vor dem Kunst- und Medienzentrum „Frieda 23“. Nicht nur große Besucher kamen hier auf ihre Kosten. Das zeigten Line (5), Luisa (8), Vico (5), Suni (3) und Antu (1), die sich gleich zu Beginn der Veranstaltung ihre Plätze in der ersten Reihe gesichert hatten, um denAuftritt des Duos Sterni.Fritz zu verfolgen.

Tanzen ohne Musik?

Ein amüsanter Anblick bot sich hingegen Passanten, die in den Abendstunden am Stadthafen entlang spazierten. Denn direkt am Eingang zur Haedgehalbinsel haben sich ab 19 Uhr zahlreiche Partygäste versammelt, um gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen. Es schien fast so, als würden sie ganz ohne Musik abtanzen. Doch statt aus Lautsprechern gab es hier heiße Beats aus drahtlosen Kopfhörern. Synthie-Pop, Electro oder Indie standen zur Auswahl.

Mit dabei bei der ersten Open-Air-Silent-Disco Rostocks waren Robert Haring und seine beiden Kinder Jolanda (13) und Ludwig (11). Durch Roland Kley – einem der Veranstalter – sind sie auf die Party am Stadthafen aufmerksam geworden. „Wir wollten uns das auf keinen Fall entgehen lassen und waren schon den ganzen Tag ganz aufgeregt“, sagt Robert Haring mit einem Augenzwinkern. „Es macht einfach nur Spaß.“

Von Susanne Gidzinski