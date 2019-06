Rostock

Bereits in der Nacht zu Sonntag brach an Bord der MS Zufriedenheit ein Feuer aus. Die Polizei geht bislang von einer vorsätzlichen Tat aus. Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden eingeleitet. Nur wenige Stunden zuvor sei auch in der Nähe der MS Undine ein Feuer ausgebrochen, sodass die Feuerwehr an diesem Abend gleich zwei Mal in Richtung Alter Strom ausrücken musste. Vorfälle, die so manch einen Kutterbetreiber in Warnemünde verunsichern. „So etwas ist leider keine Seltenheit. Immer öfter werden Schiffe hier beschädigt“, berichtet ein Betroffener.

Diebstahl und losgelöste Tampen

Es sind nicht nur die beiden Brände, die den Bootsbesitzern zu schaffen machen, wie der Warnemünder Fischereikutterverein „Jugend zur See“ bestätigt: „Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Immer wieder werden Tampen gelöst und Utensilien geklaut.“ Erst vor wenigen Tagen haben Unbekannte eine Rettungsinsel losgemacht und einen Rettungsring vom Kutter Pasewalk mitgehen lassen. „Es wird immer schlimmer“, klagt Kapitän Dieter Wieprecht. „Unter diesen Umständen können sich Rettungsinseln nicht aufblasen. Das hätte lebensgefährlich enden können, wenn wir das nicht sofort gesehen hätten.“ Jeden Morgen kontrolliert er daher das Schiff nach möglichen Schäden. „Das Vertrauen in die Leute ist verloren“, sagt er enttäuscht.

„Wir wissen uns einfach nicht mehr zu helfen“, heißt es auch vonseiten des Fischereikuttervereins. Im Raum stehe nun die Installation einer Videoüberwachung. „Vielleicht können Kameras dabei helfen den jugendlichen Leichtsinn zu stoppen. Das wäre eine Überlegung wert.“ Dem kann Wieprecht nur zustimmen. Er ist der Meinung, dass nur so aktiv etwas gegen den Vandalismus unternommen werden kann. „Ansonsten verlaufen die Anzeigen bei der Polizei immer im Sand. Die Täter bleiben oft unerkannt“, so der Kapitän weiter. Da spreche er aus Erfahrung.

Schmierereien an mehreren Schiffen

Ein weiteres weit verbreitetes Problem stellen sogenannte Graffiti dar. Erst vor wenigen Tagen mussten Mitarbeiter von der „Warnow Star“ ein riesiges Hansa-Grafitti entfernen. Fast zwei Tage habe es gedauert bis alles beseitigt und die Fläche gestrichen wurde. „Es passiert öfters, dass Boote am Alten Strom beschmiert werden“, berichten die Betreiber eines bekannten Fahrgastschiffes. Aus Angst vor gezielten Angriffen auf ihre Flotte möchten sie namentlich nicht genannt werden, betonen jedoch: „Der Ärger ist nicht neu – hat sich in unseren Augen in den letzten Jahren allerdings nicht merkbar verschlimmert.“ Die letzten Schmierereien an den eigenen Schiffen haben die Betreiber vor rund drei Wochen entfernen müssen. „Wir sind froh, dass wir weitestgehend verschont bleiben.“

Hafenmeister Gisbert Ruhnke sieht es ähnlich: „Wir haben mit Vandalismus an Booten am Strom in Warnemünde keine größeren Probleme. Einzelne Ereignisse, die nicht ausgeschlossen werden können, werden speziell durch betrunkene Jugendliche verursacht.“ Die Polizei einschließlich der Wasserschutzpolizei würden bereits mehrere Kontrollen bei Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen durchführen. „Man kann aber bei Geschehnissen nicht immer direkt vor Ort sein“, sagt Ruhnke. „Unsere Hafenwarte in Warnemünde sind auf solche Vorkommnisse eingestellt. Bei Wahrnehmung außergewöhnlicher Ereignisse wird direkt Kontakt aufgenommen und entsprechend die Polizei informiert.“

Keine Seltenheit: Einbrüche

Wenige Meter von der „MS Zufriedenheit“ entfernt liegt der „Futterkutter“ an. Auch hier hat man Sorge, eines Tages von Vandalismus betroffen zu sein. „Wir kontrollieren jeden Morgen, ob in der Nacht irgendetwas am Schiff passiert ist“, so eine Mitarbeiterin. Vor rund drei Jahren sei hier eingebrochen worden. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschieden Kameras zu installieren. „Irgendwie muss man sich ja schützen“, meint die Rostockerin. Auf der „Warnow Star“ würden ebenfalls „öfter mal Menschen nachts auf dem Schiff sitzen“, wie ein Mitarbeiter berichtet. Meistens werde aber alles sauber hinterlassen. „Es ist dennoch ärgerlich, weil die Leute kein Respekt mehr vor fremdem Eigentum haben.“

Susanne Gidzinski