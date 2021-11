Feuer auf Balkon in Mehrfamilienhaus in Rostock – war es Brandstiftung?

Rostock

In einem Mehrfamilienhaus in der Ahlbecker Straße in Rostock hat es am Montagabend gebrannt. In der 10. Etage ist auf einem Balkon gegen 19.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Das Feuer griff auch auf das Balkonfenster und die Fassade über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Gutachter hinzugezogen.

Von RND/aab