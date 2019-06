Rostock

Am Freitag, 21. Juni, wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Adam-J.-Krusenstern-Straße im Stadtteil Schmarl gerufen. Dort brannte ein Balkon. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 15.50 Uhr. In der Wohnung hielten sich zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen im Alter von drei und neun Jahren, allein auf.

Kinder entfachen vermutlich Feuer selbst

Das vermutlich durch Zündeln entstandene Feuer griff zunächst auf das Mobiliar und dann auf die Balkonverkleidung über. Auch die Wohnräume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Kinder konnten gerettet werden – ein Rettungswagen war zufällig in der Nähe. Die Besatzung brach die Wohnungstür auf und holte die Kinder heraus. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, evakuierte das gesamte Wohnhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15 000 Euro.

OZ