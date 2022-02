Feuer auf Gelände von Rostocker Gartenanlage: War es Brandstiftung?

Rostock-Groß Klein

Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt nach einem nächtlichen Brand in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Groß Klein wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 4 Uhr in der Früh war am heutigen Montag eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Zudem gab es einen weiteren Tatort in der Nähe.

Polizeisprecherin Dörte Lembke bestätigte auf Nachfrage den Einsatz. Demzufolge rückten Polizei und Feuerwehr in die Kleingartenanlage am Laakkanal aus, weil dort eine Laube lichterloh in Flammen stand. Aufgrund der engen Bebauung an und auf dem Gartengelände hatte die Feuerwehr mit ihren großen Fahrzeugen Schwierigkeiten bei der Anfahrt. Den Beamten gelang es anschließend, die Flammen zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Lauben zu verhindern.

Im näheren Umfeld entdeckten die Einsatzkräfte den Einbruch in ein anderes Objekt. Was aus diesem konkret gestohlen wurde, konnte Lembke nicht mitteilen. Auf Branddelikte spezialisierte Beamte der Kriminalpolizei haben umgehend Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. In Fall des zweiten Tatorts ermittelt die Polizei wegen eines Einbruchsdiebstahls.

Von Stefan Tretropp