Rostock

Es sollte ein Feuerchen in einer Tonne werden, am Ende stand ein Geräteschuppen und ein Gartenhaus in Brand: In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Kleingartenanlage im Rostocker Stadtteil Reutershagen gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen verbrannte eine 54-jährige Rostockerin gegen 0.30 Uhr in einer Tonne Holz und ging anschließend zum Telefonieren in ihr Gartenhaus. Erst als sie dabei Brandgeruch bemerkte, entdeckte sie, dass ihr Geräteschuppen in Brand geraten war. Das Feuer beschädigte dann auch noch das Dach und die Außenwand des Nachbargartenhauses.

Hohe Brandgefahr

Die Rostocker Polizei weist nochmals darauf hin, dass bei der aktuell heißen und trockenen Witterung die Brandgefahr extrem steigt und offene Feuer zu vermeiden sind. Die Rostockerin muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet.

OZ