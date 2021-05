Rostock

Es sind Tränen der Verzweiflung, die Katharina Jens am Samstagvormittag über die Wangen laufen. Fast 40 Jahre hat ihre Familie das Haus in der Doberaner Straße 18 bewohnt – viel Zeit und Arbeit in dessen Herrichtung gesteckt. „Wir sind gerade mit allem fertig geworden. Doch nun haben wir gar nichts mehr“, sagt sie mit zittriger Stimme.

Grund dafür ist ein Feuer, welches am Donnerstag gegen 16 Uhr in dem im Erdgeschoss befindlichen Fachgeschäft für Batterien und Akkus bei der Reparatur eines defekten Gerätes entfacht wurde. Innerhalb kürzester Zeit soll sich der Brand ausgebreitet haben. Beobachter sprechen von mehreren lauten Knallen und einem Inferno. „Es ging alles so schnell. Ehe wir die Feuerwehr rufen konnten, stand schon alles in Flammen“, erinnert sich Stephan Engelstädter‎, der zum Zeitpunkt des Geschehens im Nachbarhaus seine zukünftige Wohnung ausgemessen hat.

Mit einem Mal ist alles verloren

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die späte Nacht hinein. Und auch am nächsten Tag hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Weil das Gebäude so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und als einsturzgefährdet galt, rückten 40 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes aus, um die Fassade zu stützen.

Detlef und Anke Bathel stehen vor dem benachbarten Haus, welches ausgebrannt ist. Der Schaden an ihrem Haus hält sich in Grenzen. Das Spielwarengeschäft hat auch seit dem 29.05.2021 wieder geöffnet. Quelle: Martin Börner

Der zehnköpfigen Familie von Katharina Jens blieb nichts weiter übrig, als dabei zuzusehen, wie all ihre Erinnerungsstücke, Möbel, Wertsachen und Kleider zerstört wurden. Am schmerzhaftesten aber sei der Verlust der treuen und geliebten Hundedame Ruby gewesen, wie Jens unter Tränen erzählt. „Mein Mann ist noch zurückgelaufen, um sie zu suchen, aber dann wurde er von dem Rauch eingekesselt. Er hatte keine Chance mehr, sie zu finden.“

Völlig unter Schock

Die junge Frau selbst war währenddessen noch mit ihren Kindern in der Stadt unterwegs und ahnte nicht, was sich bei ihr Zuhause abspielte. Über eine Hebebühne und durch ein Fenster mussten ihre Schwiegermutter und die anderen Familienmitglieder aus dem Haus gerettet werden. Alleine bei dem Gedanken daran wird ihr ganz mulmig zumute. „Mir ist noch immer total übel, ich habe nicht geschlafen und konnte nichts essen. Das ist die schlimmste Zeit unseres Lebens.“ Kaum vorstellbar, was noch hätte passieren können.

Mittlerweile sind alle Familienmitglieder bei Freunden und Bekannten untergekommen. „Der Schock sitzt allerdings noch immer tief. Jeder versucht das Geschehene irgendwie zu verarbeiten, aber natürlich ist es schwer, dass sie jetzt alle voneinander getrennt sind“, sagt Freundin Susann Gebert, die am Samstag gemeinsam mit ihrer Tochter Lea Gercke und Katharina Jens noch einmal den Schaden begutachtet.

Hilfsbereitschaft der Rostocker ist überwältigend

Von dem Brand betroffen ist auch Heiko Niemann, Inhaber der gleichnamigen Fahrschule, die im unteren Bereich des Gebäudes ansässig war. Obwohl das Gebäude mittlerweile von einer Stützkonstruktion gesichert ist, darf er das Haus nicht betreten. „Ich weiß also nicht, ob noch irgendetwas zu retten ist. In der Filiale haben sich alle Unterlagen, Termine und Daten der Fahrschüler befunden“, sagt er. „Das ist ganz schön nervenaufreibend.“

Um dennoch weiter arbeiten zu können und seine Schüler auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten, bittet er alle Angemeldeten, sich noch einmal über den Nachrichtendienst WhatsApp bei ihm zu melden. Dass er den gerade erst gestarteten Theorie-Kurs fortsetzen kann, verdankt er einem Kollegen der Fahrschule Patzer. „Er stellt mir netterweise seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Ansonsten hätte ich jetzt ein Problem“, so Niemann.

Von der Hilfsbereitschaft der Rostocker sind auch Katharina Jens und ihre gesamte Familie begeistert. Denn unmittelbar nachdem ihr Haus in Flammen aufgegangen ist, haben Freunde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Innerhalb kürzester Zeit haben sich dann zahlreiche Unterstützer gemeldet und Sach- und Kleiderspenden abgegeben, sowie Geld überwiesen. „Es ist einfach unglaublich, wie viel Liebe uns entgegengebracht wird.“

Mit einem blauen Auge davongekommen

Mit einem großen Schreck davongekommen sind Anke und Detlef Bathel. Sie betreiben nicht nur einen beliebten Spielwarenladen im Nachbarhaus, sie besitzen es auch und vermieten einzelne Wohnungen. Von einem Mitarbeiter wurden sie am Donnerstag informiert, dass ihr Geschäft kurzfristig geschlossen werden musste.

„Zwischenzeitlich dachten wir wirklich: Das war es jetzt. Die Flammen waren so hoch, dass wir dachten, dass gleich auch unser Haus dran glauben muss“, sagt Anke Bathel. Dass es dann doch anders gekommen ist, sei eine große Erleichterung. Lediglich ein Wasserschaden von den Löscharbeiten müssen sie beheben. „Trotzdem fühlen wir natürlich mit unseren Nachbarn mit. Was sie gerade durchleiden müssen, ist unbeschreiblich.“

