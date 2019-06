Bentwisch

Dicke Rauchwolken am östlichen Stadtrand von Rostock. Im Gewerbegebiet Bentwisch steht die neue Fischölfabrik des Konzerns Thai Union in Flammen. Am Morgen des 1. Juni, früh um 8.09 Uhr, wird der Brand gemeldet. Kurze Zeit später ist die Freiwillige Feuerwehr Bentwisch als erste vor Ort. „Die Halle brannte da schon in voller Ausdehnung“, sagt Kreisbrandmeister Mayk Tessin. Insgesamt 13 Wehren rücken an, 130 Einsatzkräfte versuchen von allen vier Seiten das Gebäude zu löschen.

Der thailändische Lebensmittelkonzern Thai Union, dem in Mecklenburg-Vorpommern auch die Unternehmen Rügenfisch und Ostseefisch gehören, hatte das Werk erst im November 2018 eröffnet. In einer vollautomatischen Produktionslinie sollte hochwertiges Thunfisch-Öl produziert werden für die Herstellung von Babynahrung – 5000 Tonnen pro Jahr. In Tanks durchläuft das Öl verschiedene Reinigungs- und Verarbeitungsstufen, bevor es fertig raffiniert in 200-Liter-Fässern abgefüllt wird.

Etwa 40 000 Liter Fischöl sollen zur Brandzeit in der Produktionshalle gelagert haben. Im Wareneingangsbereich seien mindestens zwei Fässer Öl explodiert, wie Tessin, zugleich Leiter der Brandschutzdienststelle des Landkreises Rostock, mitteilt. Das brandgefährliche Öl zu sichern und große Explosionen zu verhindern, darin habe die große Herausforderung für die Kameraden bestanden. „Aber der junge Bentwischer Wehrführer Christian Behm hat den Einsatz gut geführt und die vielen Leute bestens koordiniert“, lobt Tessin.

Dennoch wurden die Halle samt aller modernen Produktionsanlagen durch das Feuer vollständig zerstört. „Da ist nicht ein Pfeiler mehr zu gebrauchen,“, sagt Tessin, „Totalschaden.“ Bislang wird der Sachschaden auf 20 bis 25 Millionen Euro beziffert. Die Brandursache steht noch nicht fest, ein Brandursachenermittler nimmt seine Arbeit auf. Doch die Polizei ermittelt auch wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. „Wir haben keine konkreten Hinweise darauf“, stellt Ronny Steffenhagen, Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock, klar. „Wir können es aber nicht ausschließen.“ Von besonderer Schwere werde ausgegangen, weil in diesem Fall möglicherweise die Gesundheitsgefährdung Unbeteiligter in Kauf genommen wurde. Das Unternehmen Thai Union hat seine volle Unterstützung bei der Aufklärung zugesagt.

Bentwischs Bürgermeisterin Susanne Strübing, die noch bis zum 27. Juni im Amt ist, bevor sie die Geschäfte an Andreas Krüger übergibt, ist entsetzt. „Ein schreckliches Ereignis, das unseren Feuerwehren ihre technischen und personellen Grenzen aufgezeigt hat“, sagt Strübing. Angesichts dieser Situation wolle sie dem Fördermittelantrag der Gemeinde für ein neues Löschfahrzeug mit einem 4000-Liter-Tank noch einmal mehr Nachdruck verleihen. „Das Löschwasser ist in vielen Orten knapp, da brauchen wir ein solches Fahrzeug“, betont Strübing. Kreisbrandmeister Tessin unterstützt das Ansinnen, obgleich bei diesem Einsatz, der nach etwa sechs Stunden abgeschlossen werden konnte, im Gewerbegebiet genug Löschwasser vorhanden war.

Bereits am 31. Mai brannte es in einer Lagerhalle im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf. Quelle: Stefan Tretropp

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Polizei Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen waren unter anderem die Stadtteile Süderholz, Hinrichsdorf, Goorstorf, Dierkow und Toitenwinkel. Am Vortag waren die Bewohner in Bereichen der Innenstadt, Brinckmansdorf, Riekdahl und Alt Bartelsdorf gebeten worden, Fenster geschlossen zu halten. Denn am Nachmittag des 31. Mai hatte am Osthafen die Lagerhalle eines Metallbaubetriebes und ein Holzlagerschuppen gebrannt. Eine Schadenssumme wurde bislang nicht mitgeteilt. Auch für dieses Feuer wird die Brandursache noch ermittelt. Es könne weder ein technischer Defekt, noch Brandstiftung ausgeschlossen werden, heißt es von seiten der Polizei.

Die Feuerlöscheinrichtung an Bord der MS Zufriedenheit wurde angezündet. Quelle: Stefan Tretropp

Bei einem Brand auf einem Fischkutter gestern früh in Warnemünde geht die Polizei indes klar von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr wurde auf dem 24 Meter langen Fischkutter „Zufriedenheit“ am Liegeplatz im Alten Strom in Warnemünde Feuer bemerkt. Durch den schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr Rostock konnte das brennende Oberdeck schnell gelöscht und ein Übergreifen auf andere Schiffe verhindert werden.

Es hätte schlimmer ausgehen können. Denn: „Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich nicht unerhebliche Mengen Betriebsstoffe, so zum Beispiel etwa 1400 Liter Dieselkraftstoff an Bord“, wie Holger Kroner, Schichtdienstleiter im Landeswasserschutzpolizeiamt, informiert. Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen, des Kriminaldauerdienstes Rostock und der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock übernahmen nach den Löscharbeiten den Tatort. „Nach ersten Ermittlungen muss von einer vorsätzlichen Legung des Feuers ausgegangen werden“, sagt Kroner. Ein technischer Defekt konnte auf dem aus Holz bestehenden Schiff augenscheinlich ausgeschlossen werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf 2000 Euro.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Nähe des brennenden Kutters machen kann, sollte sich bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock unter 0381-127040, beim Polizeirevier Lichtenhagen unter 0381-77070 oder bei jeder andere Polizeidienststelle melden.

Doris Deutsch