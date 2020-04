Im Keller eines Wohnhauses in der Rostocker Innenstadt hat am Freitagmittag eine Mülltonne gebrannt. Die Feuerwehr konnte nur mit schweren Atemschutzgeräten das Gebäude betreten und die Mülltonne zum Löschen herausholen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Feuer in Mülltonne löst Großeinsatz in Rostocker Innenstadt aus

