Zu einem nicht alltäglichen Einsatz mussten Polizei und Feuerwehr in den Rostocker Stadtteil Schmarl ausrücken. Ein brennendes Auto beschäftigte die Beamten. Die Ursache ist jedoch eher ungewöhnlich: Brennendes Laub hatte den Wagen der Familie, in dem sich auch ein Kleinkind und ein Hund befanden, in Flammen gesetzt. Was war passiert?